永豐金併購3連發難敵台股殺近400點　盤中灌近10萬張大量跌逾3%

▲永豐金控。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

永豐金（2890）旗下永豐金證券宣布以總額16.28億元吸收合併台灣匯立證券，合併後永豐金證券為存續公司，並將新設分公司承接匯立證所有資產、負債及營業，係為永豐金近一年來所發動的第3起併購案，不過受到大盤下挫近400點拖累，今（2）日永豐金一度跌幅逾3%，最低來到22.1元，日線連五黑，截至11點半左右，成交量近10萬張，為上市公司成交王。

永豐金及子公司永豐銀行先於2024年5月宣布收購柬埔寨最大微型存款金融機構 Amret 80%股權，Amret Plc.已於2025年初完成第一階段80%股權交割並加入營運；2024年12月宣布將併購京城銀行，京城銀行則預計在主管機關核准後，2025年第四季納入永豐金控，成為子公司的一員。

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接著，上周四（29日）以16.28億元吸收合併台灣匯立證券，匯立證原為法國里昂證券於台灣之分支機構，之後剝離給東方匯理銀行，2016年再由目前的台灣經營團隊向東方匯理銀行收購股權而成立，是一家以服務外資法人客戶台股經紀業務為主的券商，匯立證2024年度稅後盈餘3.3億元、股東權益報酬率29.8%，服務客群與永豐金證券高度互補。

永豐金證券為台股經紀業務市占排名第4大、複委託業務排名第2大之券商， 2024年稅後淨利58.3億元創下歷史新高、股東權益報酬率16.08%表現亮眼，合併匯立證後，有助於提高永豐金證券外資法人業務市占率，同時結合雙方研究團隊及永豐金證券一站且多樣化的產品及服務下，可深化外資法人客戶台股經紀服務效能及擴大產品服務範圍，成為另一個獲利的重要引擎。

