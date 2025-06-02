淨零浪潮下水資源成為轉型關鍵　本月底前報名國際水週享早鳥優惠

▲2025年「台灣國際水週」邀請美商Xylem及NSF、法商SUEZ及Veolia、丹麥商AVK、韓商BLUESEN、日商TSURUMI等國際大廠同臺，展出最新解渴方案，緊握全球市場商機。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

面對全球淨零排放與綠色供應鏈重塑的浪潮，水資源的永續利用與智慧管理已成各國企業不可忽視的關鍵議題。由外貿協會主辦的2025年「台灣國際水週（Taiwan International Water Week，TIWW）」將於10月29日至31日在台北南港展覽館1館4樓盛大展出，本月底前報名參展可享早鳥優惠。

今年展覽以「科技水」、「韌性水」及「潔淨水」為三大核心主題，聚焦水資源永續發展趨勢，展示智慧化、永續性的水資源解決方案，協助業者搶攻低碳、永續趨勢下的藍金商機。

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「台灣國際水週」是整合我國上中下游水資源產業鏈、促進產業技術交流，及協助業者接軌國際市場的重要展覽平台。全球大廠也看準臺灣水資源產業技術及永續發展的潛力，紛紛選擇該展作為佈局亞洲市場的關鍵平台，截至目前為止已吸引全球水務領導大廠SUEZ（蘇伊士）、全球環保服務領導品牌Veolia（威立雅）、美國水科技巨擘Xylem（賽萊默）、專業檢測與認證機構NSF（恩福認證）、閥門解決方案領導者丹麥AVK集團、韓國BLUESEN、日本TSURUMI(鶴見)等外商，以及加拿大安大略省籌組國家館，欲展示汙水處理、再生水、飲用水等多元水處理科技與解決方案。

本屆國內知名企業如中興工程顧問社、大地昌、笠毅工業、泉溢電機、李長榮化工、福樺實業、富鈞水資、桓達科技、格蘭登福、集盛實業，以及台灣水科技協會、台灣環保暨資源再生設備工業同業公會等會員廠商將展出水處理、水利工程、輸送儲存、設備及零配件、農田水利、淨水設備、檢測工具及智慧監控系統等最新技術與設備，展現我國水資源產業堅強實力。

此外，經濟部水利署、內政部國土署、台北市政府等主管機關將展示我國水利工程減碳機制、AI應用、海水淡化、下水道工程等技術發展與建設成果，引領臺灣水資源轉型與永續治理。今年10月可望掀起一波水資源的綠色永續浪潮，推動產業邁向淨零轉型。

除展示全球水科技最新應用解決方案，展覽期間亦將舉辦國際論壇、永續講堂、TIWW Tech Talk、主題研討會、一對一採購洽談會等活動，為業者搭建技術交流與市場拓展平台，鏈結潛在買主、強化國際合作動能。

另為推廣水資源永續行動，今年主辦單位新增「永續專區」並與國際權威 ESG永續標準與驗證機構「BSI 英國標準協會」合作，推廣「TIWW永續標章」評選活動，表揚落實節能減碳、循環利用的參展商，鼓勵更多業者投入永續經營，強化韌性，迎戰全球水資源挑戰。

2025年「台灣國際水週」首度與「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」同期同場地展出，串聯水資源、能源、淨零三大永續產業，協助企業耕耘水資源供應鏈，同時開拓能源、半導體、電子、石化、建築等高耗水、高潛力應用產業，掌握低碳轉型契機、擴展跨領域商機。

於6月30日前報名參加「台灣國際水週」即可享攤位費早鳥優惠，歡迎有意拓展市場的企業把握機會參展，搶先抓住全球淨零轉型下的水資源永續商機。最新展覽訊息與完整參展辦法可請至水週官網查詢：www.taiwanintlwaterweek.com。