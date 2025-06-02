150萬人注意！4家「久未往來」帳戶管制　網銀額度直接歸零

▲新台幣現鈔示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

銀行防詐行動一波波，至今（2）日為止已有4家銀行宣布祭出「久未往來帳戶」管制措施，共影響近150萬存戶運用數位金融平台的權益，其中以台中銀不公開「久未往來時間」且「餘額不設限」，可以任憑銀行認定久未往來帳戶逕行將網銀等數位金融管道可動支額度歸零最嚴，引發市場熱議。

網路存款討論版也對此展開熱議，有民眾質疑台中銀沒有先定義多久未登入網銀叫做「久未」，只告訴你要直接把轉帳總額度降到0元，網友認為銀行以為「這樣詐騙集團就死翹翹了，真的是德政。」也有人覺得，銀行數位規範愈來愈多，「各種花式絆馬索要出籠了」、「帳戶太多的人頭大」、「銀行帳戶成本再增加下去，未來跟你們收帳戶維持費信不信」。

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台中銀今日指出，為了保護久未登入網銀的存戶使用安全，7月4日起將辦理網銀總額度、FXML非約定額度、自動化設備額度為零的措施。執行調降後，若存戶對額度有其他需求問題，須本人攜帶「身分證件」、「第二證明文件」與銀行任一「有效帳號之原留印鑑」洽分行辦理。

銀行進一步解釋，新制上路後，民眾透過自動櫃員機（ATM）仍可領款，但不能轉帳。為了不讓詐騙集團猜到銀行如何揪出人頭戶，目前久未登入與金額亦不設限，採浮動認定。至截稿前為止台中銀尚未說明這項措施影響多少存戶，業界援引金管會統計到3月底數據發現，台中銀數位存款開戶數約15381戶，應該是這波受影響的使用者。

相較台中銀採「浮動式自行認定」久未往來帳戶，擁有逾44萬數位帳戶的台銀指出，新台幣存款帳戶半年以上無存提交易記錄且帳戶餘額未達規定金額，本行將暫停帳戶自動化交易功能。如欲恢復往來，必須是本人持身分證明文件及原留印鑑，親臨原開戶分行辦理帳戶恢復使用申請，若不再使用該帳戶，亦可辦理結清銷戶手續。

擁有逾13萬數位存戶的凱基銀也已啟動「久未往來帳戶」控管，民眾開立之台外幣存款帳戶一年以上無存提交易記錄且帳戶餘額未達規定起息金額（個人戶目前為1萬元），銀行將暫停存戶交易功能。

擁有逾88萬數位存戶的合庫銀也表示，為保障客戶之帳戶使用安全，針對一段時間未使用且金額低於一定金額之帳戶暫停電子化交易等部分服務功能，不過合庫銀也強調，這類民眾仍可正常使用臨櫃金融服務。