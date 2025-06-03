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逆勢搶進！美股ETF受益人創新高　00924人氣與成長率雙冠王

財經中心／綜合報導

受惠美國經濟政策轉向、科技展會熱潮及海外投資熱點匯聚，市場情緒回暖，帶動美股進入風險偏好模式，多頭行情有望再啟，AI板塊有望領漲。專家建議投資人把握機會，透過定期定額布局美股ETF，首選人氣標的復華S&P 500成長（00924），掌握美股後續成長動能。

美股先前受美國總統川普高關稅政策衝擊，那斯達克一度跌逾20%陷入熊市，標普500亦逼近熊市。不過，國人逢低布局意願強勁，據CMoney統計，目前美股ETF(不含槓反)受益人數已增至47多萬人，今年逆勢增加逾18萬人，年增約62%。

其中，復華S&P 500成長（00924）增幅最驚人，受益人數增加32,981人，增幅高達123%，為成長冠軍；其次依序為中信NASDAQ（009800）與國泰費城半導體（00830），分別新增29,546人與27,485人。

逆勢搶進！美股ETF受益人創新高，00924人氣與成長率雙冠王（圖／CMoney）

隨著貿易戰降溫，美股展開反彈，截至5月28日，標普500已完全收復失地，轉為上漲格局，那指與道瓊跌幅也收斂至不足1%。展望後市，在多重利多推動下，市場情緒轉趨樂觀，美股後市看俏。專家指出，美股續航動能主要來自三大推手：

一是美國財政政策轉向，經濟增長優先：美財政部長Scott Bessent近日受訪時表示，貿易友好、減稅及鬆綁監管政策，將推動美國經濟未來一年成長逾3%，顯示華府已由財政收縮轉向以GDP增速為先，為2025~2026年進一步降稅與簡政鋪路。

二是AI生態鏈需求爆發：台北Computex展場中，廣達指出本季AI伺服器動能續強；和碩亦預估伺服器業務將繳出環比三位數成長，反映市場對輝達GB200機櫃良率改善和產能爬坡的樂觀期待。此外，川普訪問中東，推動建置全球最強AI資料中心，並促成數兆美元投資，將帶動美國雲服務商與公用事業資本支出。

三是AI應用升級與產業鏈新機會：Google推出AI Mode及新一代多媒體生成模型，掀起新一輪生成式AI與智慧化應用戰局。輝達雖因H20晶片庫存計提減值55億美元，但規劃推出「閹割版」Blackwell晶片搶占中國市場，未來若有減值回沖，或帶來額外利多。

隨著AI與政策雙引擎啟動，美股多頭列車即將發車。專家建議，投資人可透過定期定額布局美股ETF，持續參與美股成長動能。

關鍵字： 美股ETF關稅0092400830009800

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