快訊／威力彩8.4億獎號開出　億萬富翁看這次

快訊／122萬股民喜迎！00919再配0.72元平新高 6／17除息

擁有逾122.6萬受益人的群益台灣精選高息（00919）今（2）日公告最新配息，維持0.72元新高，預計6月17日除息，參與除息最後買進日為6月16日，7月11日入帳。

快訊／00929再配0.07元 6／18除息

擁有逾70.24萬股民的月配始祖復華台灣科技優息ETF（00929）今（2）日公告第24次配息，每股配0.07元，與前次相同，預計6月18日除息，7月14日入帳。

00952首配開獎！6／17除息 2檔ETF確定不予配息

月配型台股ETF凱基優選台灣AI 50（00952）掛牌近1年來首度公告配息，每股雖僅配發0.02元、6月17日除息，但因已有2檔ETF公告不予配息，相對比較之下仍有誠意。

網路詐騙多「張忠謀、魏哲家都遭冒用」 台積電呼籲：不要上當

近日詐騙猖獗，不少企業創辦人或董事長身分都曾遭到冒用，晶圓代工龍頭台積電（2330）也是受害企業之一，過去台積電就曾為此發聲明澄清，今日台積電再度發布聲明，喊話要民眾不要上當，更強調如有冒用身份情事，本公司亦保留法律追訴權。

保瑞併購效益爆發 美系外資看好「加碼」目標價1060元

根據美系外資釋出最新報告，看好保瑞藥業（6472）透過積極併購與業務整合，穩固台灣生技股「每股獲利王」的地位。外資指出，保瑞過去四年稅後淨利增幅超過四倍，並預估2025至2027年間EPS年複合成長率（CAGR）可達30%。外資也看好其CDMO業務的強勁動能與藥品銷售結構持續優化，因此首次給予「加碼」評等，並設定一年目標價為1060元。

150萬人注意！4家「久未往來」帳戶管制 網銀額度直接歸零

銀行防詐行動一波波，至今（2）日為止已有4家銀行宣布祭出「久未往來帳戶」管制措施，共影響近150萬存戶運用數位金融平台的權益，其中以台中銀不公開「久未往來時間」且「餘額不設限」，可以任憑銀行認定久未往來帳戶逕行將網銀等數位金融管道可動支額度歸零最嚴，引發市場熱議。

00878換股開獎前夕 微星遭砍9220張跌逾7%

電腦周邊族群微星（2377）才因輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳掀起AI熱潮走揚，近期股價卻翻黑走弱，微星今（2）日公告，擁有「國民ETF」美稱的國泰永續高息（00878）在前2個交易日重砍9220張，由於00878即將公告換股結果，微星的公告也引發市場熱議「踢出成分股機率升高」今日微星盤中股價跌逾7%。

00922換股2進2出今生效 砍仁寶、欣興原因曝光

國泰台灣領袖50（00922）追蹤之指數「MSCI台灣領袖50精選指數」成分股調整於今（2）日開盤前生效，共計新增台光電（2383）、亞德克-KY（1590）共2檔；並同時刪除仁寶（2324）、欣興（3037）共2檔，國泰投信表示，成分股更動主因市值排序變化而進行新增及刪除。

輝達海外版RTX 5090現身中國 外媒曝可能透過灰色地帶走私

根據外媒報導，海外網友Olrak20_在 X上發布了輝達RTX 5090 GPU的鼓風扇版本。這些照片似乎來自中國一家工廠，顯示多個GPU已裝箱並準備裝運。GPU的序號標籤上寫著RTX5090 32G D7 Turbo，這也顯示其GPU不是官方針對中國市場的 RTX 5090D，讓外界認為，中國還是有辦法從灰色地帶取得一般版RTX顯示卡。

勞動基金4月慘虧 新制勞退虧逾1305億平均每人賠逾萬元

美國總統川普對等關稅重拳毆傷台股，連帶影響勞動基金4月績效表現。勞動基金運用局今（2）日公布4月勞動基金成績單，單月虧損1349億元；今年截至4月底，收益數虧損1990億元，收益率為負2.9％，整體勞動基金規模為7兆1034億元。其中，新制勞退基金虧損1305.4億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，平均每位勞工虧損10103元。