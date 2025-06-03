台積電魏哲家最怕「經濟往下調整」 中東設廠直言不會

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行股東會，董事長魏哲家針對為數眾多的股東提問來者不拒，此次股東也聚焦綠電、關稅、匯率、ADR及普通股價差以及海外設廠等相關議題，魏哲家除強調台積電全力支持綠電外，更自信喊話，台積電敢在全球設廠，就有信心技術不會外流洩密，另外，雖然關稅和匯率都不是台積電能主導的，但魏哲家強調，這些他都不怕，他只怕全世界經濟往下調整，雖然如此，AI需求還是很強勁，台積電也還是會有mid-twenties的成長，今年盈餘也還是會創歷史新高，最後魏哲家針對中東設廠可能，更直接表示，「不會」。

魏哲家喊話股民支持台積電 不改幽默本色笑稱「大家知道我的意思」

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行股東會，董事長魏哲家在股東會一開始就感謝股東的參與，並表示他希望藉由他的說明，可以讓大家更了解台積電，也更願意繼續支持台積電，更開玩笑說大家應該都知道他講的意思，暗示大家多買台積電股票，不改幽默本色，魏哲家更說，他希望今年縮短一些報告時間，流更多時間和股東交流，希望大家會滿意這項改變。

9檔今除權息！千金股創意秒填 2家陷入貼息

上市櫃公司今（3）日9檔除權息，IC設計千金股創意（3443）、興櫃網通股連訊（6820）填息，上櫃生醫業長聖（6712）填權；「老AI股」緯創（3231）、運動台業者愛爾達-創（8487）填息率皆超過3成，老牌食品股南僑（1702）與大田（9824）貼息。

一表看懂！16檔台股ETF除息秀 4檔年化報酬率超過1成

根據CMONEY以及各投信官網資料顯示，6月最新台股ETF配息公告中，共16檔公告配息，有4檔預估年化配息率逾10%，分別群益台灣精選高股息（00919）、大華優利高填息30（00918）、中信綠能及電動車（00896），以及第一金工業30（00728）等4檔。

直擊／台積電股東會前半小時湧人潮 勞團為嘉義工安意外陳情

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行股東會，台積電此次股東會也由去年的新竹國賓飯店，改至新竹喜來登飯店舉行，比起過去場地更大，將可以容納更多股東進場參與，台積電更有大批股東乘坐台積電準備的接駁車來到現場，不到8點30分就已經湧進大廳報到，主會場前排更已經接近坐滿。

慈祥富爸代兒還350萬信用卡費 國稅局速追出10.6萬贈與稅

一位慈祥的富爸爸幫兒子償還350萬元信用卡費，本來以為收到銀行帳單顯示「應付款0元」之後就可告一段落，不料數個月後被國稅局揪出涉及贈與行為，慘噴10.6萬元贈與稅。

最夯股東會紀念品！中鋼轉手價2000元居冠 聯電僅排第4

股東會旺季來臨，股民最期待配發的「股東會紀念品」再掀話題，成近期熱搜關鍵字！Yahoo奇摩觀察平台數據發現「股東會紀念品」關鍵字近期熱搜成長逾7成，不僅引發網路討論與收藏熱度，更帶動轉賣市場火熱，其中年年都很夯的中鋼股東會紀念品「鈦製輕巧冷水瓶」轉手價格甚至飆至2000元。

00663L一拆七！今最後交易日 下周每張價格回降至2萬

國泰臺灣加權正2（00663L）進入分割作業倒數計時，今（3）日為預估分割前最後交易日，11點50分股價暫報170.75元，上漲2.9元或漲幅1.49%，明（4）日起停止交易，將於明日起至下周二 （10日）暫停交易5日，預定下周三（11日）恢復交易，估計每股價格逾2萬元初頭。

6月債券ETF除息秀開跑 00953B參與配息今最後買進日

6月債券ETF除息秀熱鬧上演，群益優選非投等債（00953B）每股配發金額0.07元，若今（3）日平盤價9.29元來計算，年化配息率達9.04%，配息表現亮眼，有興趣參與領息的投資人，本次除息日為6月4日，最晚需在今日買進，收益分配發放日則在6月30日。

股東憂台積電技術遭竊 魏哲家霸氣喊：敢全球設廠就有信心不會

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行股東會，有相當多股東關心台積電在全球佈局設廠後，技術是否有外洩可能，董事長魏哲家則自信表示，台積電的技術不會被偷，台積電有信心在全球各地設廠，台積電就有信心不會外流洩密。