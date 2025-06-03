9檔今除權息！千金股創意秒填　2家陷入貼息

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝攝）
記者高兆麟／綜合報導
上市櫃公司今（3）日9檔除權息，IC設計千金股創意（3443）、興櫃網通股連訊（6820）填息，上櫃生醫業長聖（6712）填權；「老AI股」緯創（3231）、運動台業者愛爾達-創（8487）填息率皆超過3成，老牌食品股南僑（1702）與大田（9824）貼息。
創意每股配16元現金，昨收1095元，今日開盤報1100元瞬間填息，早盤最高來到1110元，上漲25元或2.31%。
電子上游華通（2313）除息2.4元，參考價58.1元，早盤上漲1.1元至59.2元，填息率逾45.8%。
緯創每股配3.79927437元，除息參考價111.2元，早盤漲1.5元至112.5元，填息率近4成。
愛爾達-創每股配5.2元，參考價76.7元，早盤漲1.8元至78.5元，填息率逾34.62%。
老牌食品股南僑每股配2.5元，除息參考價43.85元，不過早盤股價上攻無力翻黑，開盤近半小時下跌0.8元或1.82%，暫報43.05元，陷入貼息。
上櫃生技業長聖（6712）除權0.99999996元，參考價158.64元，早盤最高160.5元，利填權。
興櫃網通股連訊（6820）每股配2元現金，除息參考價99.74元，今日以每股100元開出，早盤最高107.5元順利填息。
威力德生醫（7713）每股配3.368元，除息參考價57.73元，盤中最高58元，填息率未達1成。
大田每股配4.3元，除息參考價63.1元，盤中報61.9元，呈現貼息。
讀者迴響