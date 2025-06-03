一表看懂！16檔台股ETF除息秀　4檔年化報酬率超過1成

▲台股示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者巫彩蓮／台北報導

根據CMONEY以及各投信官網資料顯示，6月最新台股ETF配息公告中，共16檔公告配息，有4檔預估年化配息率逾10%，分別群益台灣精選高股息（00919）、大華優利高填息30（00918）、中信綠能及電動車（00896），以及第一金工業30（00728）等4檔。

ETF理財達人表示，國人熱愛台股ETF是因為其波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，雖然近期台股高息ETF吹起降息風，但仍有不跟風的高息ETF，以00919為例，00919第9次配息預估0.72元維持新高，觀察這8次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策；再從受益人數變化來看，00919也是呈現月月增的態勢，總受益人來到122萬人，顯示出其深受許多投資人、存股族的喜愛。

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市場法人表示，台股ETF投資主題多樣化，績效展現也不同，現階段建議可精選後市易受資金青睞的標的，如：採預測殖利率選取成分股的高股息ETF。在目前台股市場「存股」、「存ETF」蔚為風潮的情況下，投資人可透過精準卡位半導體、航運類股、金融傳產類股或者是配置上述類股比重較高的ETF，以提升整體績效表現。台灣企業獲利2025年增約16%雙位數增長水準，中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，建議可分批逢低買進，增加台股ETF存股張數。

