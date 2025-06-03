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林口已成新北蛋黃區　在地房仲推「中段」享補漲空間

▲▼ 林口 。（圖／有巢氏房屋提供）

▲林口近年發展快速，人口不斷湧入，甚至成為新北市蛋黃區之一。（圖／有巢氏房屋提供）

記者項瀚／台北報導

林口近年發展快速，人口不斷湧入，甚至成為新北市蛋黃區之一。在地房仲介紹，林口房市「有3階」，分為前中後3段，每階平均單價價差10萬元，推薦消費者可以購入中段，兼顧生活機能的同時，也能吃到未來補漲效應。

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有巢氏房屋林口三井忠孝加盟店陳信誌表示，林口新市鎮位於台地，也因為地利位置的關係，發展比較獨立，區內建設題材多，且一一實現，人口不斷進駐，在新北市中已達到蛋黃區地位。

陳信誌介紹，林口新市鎮大致上可分為前中後三段，前段緊鄰機捷A9站，具三井 OUTLET百貨一、二期，且隨著上班人口越來越多，商圈發展也開始「台北東區化」，越來越多店家開到巷內，商業機能擴大並延伸。

陳信誌指出，林口新市鎮房價最高的區域就在前段，少部分個案已成交到8字頭，目前預售新案均價7字頭，中古屋每坪成交價則落在60~70萬元間，但該區房價發展已到一個階段性飽和的狀態，因此可以多關注房價相對親民的中段。

▲▼ 林口 。（圖／有巢氏房屋提供）

▲林口前段的房價發展已到一個階段性飽和的狀態。（圖／有巢氏房屋提供）

中段在地也稱為家樂福商圈，陳信誌介紹，中段距離前段僅3~5分鐘車程，但每坪均價便宜10萬元，CP值高，具有一定的補漲、跟漲空間。

此外，陳信誌強調，中段生活機能反而更好、更多元，前段都是大型百貨，消費比較高，而中段也有昕境廣場百貨，且各式商家也應有盡有，還坐擁扶輪公園大面積綠地，相當宜居。

再來是後段，主要只仁愛路到中華路一帶，每坪均價又比中段再便宜10萬元。陳信誌表示，該區開發較晚，生活機能尚未到位，中古大樓成交價僅4字頭，1400萬元左右就買得到30坪+車位，適合首購族，且未來還有工一工業區開發利多，未來發展也值得期待。

▲▼ 林口 。（圖／有巢氏房屋提供）

▲陳信誌持續看好林口的房市發展。（圖／有巢氏房屋提供）

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