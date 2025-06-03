魏哲家曝大客戶黃仁勳餐桌上發豪語　「供應鏈產能要準備好」

▲輝達執行長黃仁勳上月宴請供應鏈廠商，台積電董事長魏哲家(左)也與會。（圖／記者李毓康攝）

記者高兆麟／新竹報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行股東會，董座魏哲家會後也揭密，上月在電腦展期間，台積電經營團隊和輝達創辦人黃仁勳吃飯的秘辛，魏哲家也透露，黃仁勳希望大家把產能都準備好。

魏哲家回憶，上一次黃仁勳來台時，原本第一頓飯要不公開進行，但黃仁勳他人很好，他很喜歡跟媒體來往，於是台積電團隊就只好跟黃仁勳一起來應對這種狀況，但第一次吃飯純粹是公司感謝黃仁勳帶來的生意，他給的生意很大，第二天黃仁勳就邀請所有的供應鏈，至於他有沒有什麼要求，其實有，就是希望大家把產能準備好，台積電也會盡量努力。

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魏哲家說，他先前其實已經在法說會中說，台積電產能和需求平衡，但黃仁勳以為是因為需求降低，其實是台積電供給增加的很快。

至於用電問題，魏哲家則說，台積電很常跟台灣政府溝通，特別是電力，有時候用電可能有點緊，但離短缺還有段距離，台積電是想過自己蓋電廠，但不能，所以台積電和政府合作，政府給保證，電一定夠，可能會有點緊，但一定會夠，台積電也相信台灣政府。

針對近日ASIC需求高漲，和GPU誰與爭鋒，魏哲家則笑說，不管怎麼看，GPU和ASIC都在台積電，所以他不用評斷誰會贏，且他們共同客戶都是那幾家，如Meta、Google、AWS等等。所以他的做法是，去問這幾家客戶，他們需要多少產能，至於誰會贏，這對台積電來說不重要。

魏哲家最後也指出，作為一個企業家，最怕的是不確定性，投資了怕賠錢，但不投資又怕輸人家，對台積電來說，公司技術第一，公司製造也第一，只要他知道AI會在各位生活中不可或缺，只要還有需求，台積電就會是非常好的公司。