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台中電廠無煤目標仍須穩定供電　台電：不能用「無電」換「無煤」

▲▼台電董事長曾文生(圖右)。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台電董事長曾文生(圖右)。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台中電廠機組許可證爭議難消，台電今（3）日召開記者會澄清，電廠依法運轉，五部機組依法申請展延，惟台中市府9個月未處理，遠超過法定審查期限，帶頭違法卻反控電廠「無照運轉」。另有關立院院會「2028無煤中火」公決案，台電表示，台中電廠無煤供電是台電目標，但穩定供電是首要天職，電廠發電已不足台中用電，「不能用無電達到無煤」。

台電說明，台中電廠目前五部機許可證有效至2026年底，其餘五部申請展延中。依據《固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法》第31條規定，地方政府應於收件7日內完成形式審查及通知7日內繳審查費，繳費後35日內完成實質審查，如必要可延長30日。

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台電進一步說明，6、7、10號機組許可去年12月31日屆期，台電依法在期限前9月4日申請展延，市府9月23日通知審查繳費，台電9月27日完成繳費，環保局10月22日完成現勘。惟市府後續審查延宕，展延申請待審候裁至今已9個月。2、3號早在2020年市府違法廢止許可證被環保署撤銷，環保署同年函文中載明「回到處分前之展延審查狀態」，至今審查延宕超過5年。市府審查延宕，明顯違反法規。

台電指出，依《空污法》第30條第3項規定，如申請展延後因主管機關審查未完成，於許可證屆滿後依原證內容合法操作。台電依法行政並努力穩定供電，市府不審查反指無照，實屬誤導。再者，台中市用電自2019年起即超過台中電廠發電量，2024年用電更居六都之冠，數十億度電力缺口仰賴外縣市供應。

關於立院提出「2028無煤中火」公決案，台電強調，台中電廠無煤供電是台電目標，但不能用無電達到無煤。若提前減少約500萬瓩機組，以容量對比，不是公投核三重啟就能解決，而需位於新北、屏東的核一、二、三廠6部機組全部重啟，且核電重啟尚有核安、核廢處理等先決前提。台電正推動台中電廠新燃氣機組，新1號機預計年底前上線，明年拆除兩部燃煤機組，2034年達成無煤化。

台電表示，台電持續確保穩定供電、有序減煤，讓台中電廠成為台中市固定污染源空污減量最多單位，2024年用煤量創歷史新低，較2014年國民黨執政時期歷史高點大減逾600萬噸，而8年來空污減量亦近80%。檢視台灣空污排放清冊(TEDS)統計，若排除台電減量努力，台中市整體空污排放「不減反增」。

至於興達燃煤3、4號機，台電強調，兩部機目前皆為服役中機組，預計今、明年底除役。因應興達電廠新機組更新計畫，台電於環評時主動承諾除役前減少使用，故於2024年起第1、4季不運轉，今年起轉為備用機組，在備轉率低於8％啟用，目前則配合高雄市府加嚴規範，以每部機使用720小時為原則，啟動過程全程受市府、環保單位監督，回應市府函示，自5月23日迄今並未啟動。

關鍵字： 台中電廠台電空污減排機組許可證供電穩定

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