金管會攜手Meta、Google　詐騙蒐報達9.4萬件

▲金管會。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會與 Meta、Google 公私協力建立詐騙蒐報機制，今（3）日公布統計從2023年4月至2025年5月底止，累計詐騙蒐報合計9萬4243件，其中2025年前5月累計計蒐報2萬3330件，較2024年同期再成長7%。

為防堵網路投資詐騙廣告，2023年金管會邀集Meta、Google等2大網路平台業者，以及相關部會研商投資詐騙廣告蒐報機制，金管會統計，截至2025年5月底止Meta累計蒐報8萬1471件，Google累計蒐報1萬2772件，總計蒐報件數為9萬4243件

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接獲民眾陳情申訴的案件也是逐年增加，從2022年636件起，到2023年787件、2024年則有941件，證期局副局長高晶萍表示，金管會接獲陳情案詐騙逐年上升，主因在於強化民眾識詐能力，收到類似詐騙會來通報，因此才讓通報量大增。

高晶萍分析，常見4大詐騙手法：1.投資經驗分享或高額獲利誘使民眾加入投資群組，誘騙投資；2.是金融商品交易平台(APP)詐騙，即是推薦民眾安裝假投資平台App，宣稱該App可插隊搶漲停股票並保證獲利；3.不肖業者冒用合法金融機構，或財經專家學者名義成立LINE投資群組；4.是虛擬通貨交易平台詐騙，宣稱虛擬貨幣交易可獲得迥報酬，或提供飆股方式勸誘投資虛擬貨幣等等。