黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

▲輝達執行長黃仁勳公開提倡核能發電。（圖／CTWANT提供），下同

圖、文／CTWANT

全球都在狂建AI基礎建設，輝達訂單接到手軟，Team Taiwan喜事連連，輝達執行長黃仁勳5月在COMPUTEX，宣示將與台積電、鴻海及國科會一起打造屬於台灣的AI超級電腦，還公布台灣新總部將落腳北士科，為此行掀起一波波高潮。然而這位全民偶像卻因一段話，近日引來網路謾罵聲。

「我在意的是能源，今天接受訪問時，我公開表示鼓勵台灣政府支持能源政策，我們需要來自所有來源的能源，風力、太陽能、核能，台灣絕對應該投資核能，能源不該被汙名化，為什麼使用能源要受到社會的汙名化？沒有能源要怎麼成長？」這段30秒的談話短片一出現在網路上，意外「召喚」反核網友，在社群上展開鍵盤攻擊，甚至將這位台南出生的台灣之光打入「中共同路人」。

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事實上，CTWANT記者追著黃仁勳跑的這八天台灣行程中，不管是餐廳外、擠滿人的會議廳走道上，至少聽他講超過五次關於能源的議題，但大部分媒體沒放在心上，他才會在5月21日的國際記者會、電視台專訪、與企業老闆閉門演講時，火力集中地大談這件事。

「我們今年有20MW（千瓩）資料中心能源『可用』，所以今年就會開始建（AI超級電腦）。」黃仁勳這樣說，顯示左右輝達在台灣發展腳步，全受限於「可用的台灣電力」。其實，依輝達規畫，這個AI超級電腦所需電力不只20MW，而是100MW。

CTWANT記者簡單換算，20MW一天的用電量相當於4.6萬個家庭用戶的電力，100MW就是23萬戶，相當於一整個新竹縣的家庭用戶每天的用電量。

事實上，地方政府為爭取輝達資料中心落地，去年8月吵得不可開交時，台電董事長曾文生就說，「桃園以北地區不再核供5MW以上資料中心」，讓明明有眾多發電廠座落桃園市的市長張善政相當生氣，經濟部官方臉書更寫長文，重複著「台灣整體不缺電」，只是「北部電廠跟電網真的不夠」。

▲三三會理事長林伯豐和和碩董事長童子賢都常談到核電。

「最大的笑話就是台灣不缺電，但是會停電」三三會理事長林伯豐5月28日時跟記者說，「黃仁勳講得有道理，也有勇氣講，過去經濟部長（郭智輝）也講，被立法院、民進黨修理，（和碩董事長）童子賢講歸講，沒有人理他」。

這是現在最大的問題，包括三三會、工業總會、電電公會等工商團體，多年來都在呼籲政府重新思考能源政策的比例，需要穩定的電力供應與有競爭力的電價，況且還有減碳的國際趨勢，但工商業界的輪番發言，賴政府沒聽見，就算拉高聲量也激不起一絲漣漪，還可能遭網路輿論攻擊。

所以當鴻海董事長劉揚偉在5月20日的COMPUTEX演講時，提到AI數據中心的規劃，「電力在台灣是一項非常關鍵的資源」，講到一半連忙自己踩煞車，「我今天不是要提能源。」

▲鴻海董事長劉揚偉在COMPUTEX演講時，也提到電力在台灣是關鍵資源。

有趣的是，近來大打關稅戰的美國總統川普，為了自家AI數據中心成長，5月23日簽下行政命令、放寬核能產業，「我們要為核能產業鬆綁，釋放美國能源的潛力，核能乾淨、可靠又愛國。」因為眾多諮詢機構預測，美國2030年用電需求將比2023年增加25%，到2050年更將暴增78%。

電力夠不夠？成了台灣政治最大的禁忌話題，全球第一代工龍頭都不敢說出口的話，黃仁勳、川普幫忙說出來了。

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