放棄「三節6000禮金」想去考國考！公務員弟弟勸退：只贏在穩定

▲原PO羨慕公務員的福利。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

公務員薪水穩定又有保障，曾是不少人夢寐以求的「鐵飯碗」，不過就有網友表示，弟弟在捷運工程處擔任科員，每年有國旅卡，薪水也不錯，在食品業公司擔任作業員的他很羨慕，時常想著「如果我也能當公務員就好了」，但弟弟狂勸退他，實際上很多福利都是「看單位」，優勢只有穩定而已。

有網友在Dcard發文，「弟弟一直勸阻我考國考，公務員福利只贏在工作穩定而已」，目前在食品龍頭公司擔任作業員，福利贏很多家食品廠，像是生日禮金與三節獎金各6000元，但看到在捷運工程處上班的弟弟，每年有國旅卡，薪水又高，讓他心動不已。

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不過，弟弟總是勸退他，雖然公務員表面上看起來穩定，但實際上福利並不如大家所想。例如生日禮金、三節獎金是否發放要看單位預算，有些單位甚至沒有，加班也有上限，且6%退休金需從薪水中扣除。

弟弟感嘆，「其實我們公務員只贏在工作穩定」，雖然目前是公務員，但並不打算做到退休，未來計畫轉職到民間企業，挑戰土木技師職務。

貼文曝光，掀起網友討論，「弟弟說的是事實，他是好人，如果還年輕請繼續在外面打拚，公職請當中年想在職待到退休的最後選項」、「你弟是對的，他是工程類，薪水比較好都想跑了，很多禮金根本沒有，有也沒那麼多」。不過也有網友指出，「主要是看你的能力，能不能找到比公務員更好的工作囉，能的話，就不要考公務員」、「我覺得要看職系和景氣，會計、文科還可以做，土木則太血汗」、「你可以考考看，考上評估缺額的單位再考慮看看」。