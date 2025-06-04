台股勁揚450點！　聯發科等6檔00919剔除股臉綠

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝攝）

記者高兆麟／台北報導

台股受台積電（2330）勁揚逾35元至985元的加持，加權指數盤中漲逾450點，不過6檔遭群益台灣精選高息ETF（00919）剔除成分股的標的逆勢翻黑，IC設計股聯發科（2454）盤中數度拉回平盤。

由於00919資金規模超過3600億元，這波換股開獎「增16刪6」，遭刪除6檔分別為聯發科、京城銀（2809）、洋基工程（6691）、國票金（2889）、海悅（2348）、寶雅（5904）。

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開盤1個半小時，聯發科跌10元或0.78%至1265元；擁有併購題材的京城銀跌0.85元或1.48%至49.95元，失守50元大關；洋基工程下跌12元或2.71%至430.5元；國票金跌0.05元或0.39%，暫報12.65元；海悅跌2元或1.99%至123元；寶雅跌17.5元或3.38%至499.5元，失守500元大關。

另外，00919新增富邦金（2881）、國泰金（2882）等16檔，金控雙雄盤中亦同步漲逾3%，而陽明（2609）、群光（2385）、可成（2474）、聚陽（1477）、大同（2371）、材料-KY（4763）、美律（2439）、義隆（2458）、順達（3211）、群電（6412）、長華（8070）、冠德（2520）、復盛應用（6670）、台灣虎航（6757）也多翻紅。