AI需求回溫！美系外資點名看好台積電　目標價上看1145元

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

美系外資出具最新報告，近日美系外資與超過80位投資者會面，深入討論市場趨勢，結果顯示投資人情緒正逐步回溫，尤其在AI領域展現樂觀態度。儘管總體經濟和地緣政治的不確定性仍存，但AI相關投資的信心顯著提升，而非AI領域的需求則相對保守，其中美系外資更點名看好台積電（2330），目標價上看1145元。

美系外資在個股方面指出，特別看好包括台積電、聯發科（2454）、旺矽（6223）及穎崴（6515）等，均給予「買進」評等。其中，台積電目標價上看1145元；旺矽和穎崴則分別設定目標價為1000元及1500元。此外，晶圓代工大廠聯電（2303）也成為市場討論的焦點。

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根據外資分析，人工智慧伺服器機架的組裝良率正在提高，供應鏈狀況獲得改善，進一步削減AI訂單的可能性已大幅降低。此前，投資人曾擔憂AI需求下滑及訂單減少，尤其針對輝達（NVIDIA）GB200/GB300 NVL72伺服器機架的表現。但近期隨著ODM（原始設計製造商）技術提升，這些憂慮有所緩解。

美系外資也指出，人工智慧應用的正面趨勢包括代幣使用量增加及AI軟體採用率提升，這些因素進一步增強了投資者信心。同時，寬鬆政策的支持也為AI市場提供助力，預期未來下行風險有限。

整體而言，美系外資認為人工智慧相關產業有望持續改善，並點名台積電、聯發科、旺矽及穎崴為核心投資標的，評等一致為「買進」。