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不是台、清大！大學畢業生薪資排行出爐　這校平均月薪52K最高

▲▼畢業,求職。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲2025年全台大學畢業生薪資排行榜出爐，台大只排第5名。（示意圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

又到了畢業季，新鮮人的薪水再度成為討論焦點。根據「校友中心」統計今年各校薪資，第一學府台灣大學僅排第5，第1名由陽明交通大學拿下，平均月薪52680元，平均年薪為740560元，TOP5排行也曝光了。

面試心得分享平台《面試趣》統計分析2025年各校薪資，第1名是陽明交通大學，平均月薪52680元、平均年薪740560元；第2名為清華大學，平均月薪49809元、平均年薪716300元；第3名成功大學，平均月薪49363元、平均年薪702306元、第4名台灣科技大學，平均月薪49320元、平均年薪702062元；第5名台灣大學，平均月薪48470元、平均年薪675034元。

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《面試趣》指出，原本就位居頂尖的陽明與交大，在醫學、工程領域各有所長，2校合併後的跨領域實力，讓學生更有競爭力，也反映在畢業生薪水上。台灣在AI晶片、設備等領域持續領先，許多陽明交大學生畢業即進入台積電、聯發科、ASML 等高薪科技公司，薪資自然水漲船高。

《面試趣》分析，清大傳統上以理工領域見長，近年也積極發展半導體、AI、資通訊應用，畢業生多投身電子、晶圓、外商科技與研究單位；成大長期穩居南部頂尖，不只有電機、機械、材料等工程強項，醫學、設計等學院也培養出不少跨界人才，成為「企業最愛」。台科大則以實務導向、與業界接軌著稱，學生畢業即戰力。不是傳統「頂大」，直接銜接職場，薪資水準與成大持平，顯示技職體系同樣有競爭力。

而台灣大學位居第5，可能讓許多人意外，《面試趣》說明，社會普遍對台大抱有很高的期待，認為「起薪也要第一名」，但台大涵蓋文、理、工、社科、醫等科系，畢業生走向本來就非常多元，薪資輪廓自然也不一樣，很多都不是高薪工作，例如推動公共議題、促進世代對話、從事文化保存、藝術策展、回鄉務農、創辦在地品牌等，卻是許多人主動選擇的生活方式。

《面試趣》提醒，不是每個人都追求薪水，也有好多人為了理想、生活彈性，或單純覺得做得開心。薪水是就業的重要指標，但不是衡量人生的唯一標準，走在自己熱愛的路上、過著想要的生活，才是最重要的。

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