企業助力創意新秀！　永慶房屋第四年贊助金犢獎

▲永慶房屋期待透過金犢獎讓年輕人直接與年輕人溝通，幫助更多求職者理解永慶「5萬X12個月」的意義與價值。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

有著「青年創意奧斯卡」美名的時報金犢獎國際競賽今年已邁入第34屆！不僅提供學生展現才華的創意舞台，也透過企業命題的方式，在實作過程中訓練學生接軌職場的即戰力。今年主題為「照亮頭腦裡的大象」，意在鼓勵學生打破思維框架，直視內心的創意盲點，展現多元觀點的創意。房仲第一品牌永慶房屋今年第四年贊助「時報金犢獎」，鼓勵學生展現創意。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，過去三年我們都以品牌核心精神「先誠實再成交」為命題，累積了超過9000件投稿作品，透過學生的創意，讓我們看到年輕人眼中「先誠實再成交」所代表的意義與價值，這給我們很多養分與啟發。今年我們改為讓學生來詮釋永慶的徵才優勢，以「業務新人5萬X12個月的收入保障」招募優勢為創作主軸，讓更多求職者理解永慶的人資政策與福利，可以幫助年輕人安穩就業、獲得成功。

▲永慶房屋第四年贊助金犢獎。今年以「業務新人5萬X12個月的收入保障」招募優勢為創作主軸。

用年輕人的idea來溝通永慶雇主品牌優勢

永慶房屋一直很挺年輕人，關心青年就業議題，並以實質的福利與人資政策，幫助年輕人在永慶獲得成功，「5萬X12個月」收入保障，就是落實「挺年輕人」的福利之一。塗振宏協理說明，永慶房屋提供業務新人首年60萬的收入保障，讓社會新鮮人沒有經濟壓力專心學習，扎根專業能力，為自己奠定成功的基礎。希望今年透過金犢獎「讓年輕人直接與年輕人溝通」，讓更多求職者理解永慶「5萬X12個月」的意義與價值。

塗振宏協理補充，永慶房屋贊助金犢獎，主要是希望提供給年輕學子寬廣的舞台得以發揮，讓更多人才能在專業領域中發光發熱。過去3年永慶以「誠實」為主軸，讓學生演繹「先誠實再成交」的意義，我們也因此看到了學生心中的誠實價值是「以人為本」，能為世界帶來更多的溫暖與美好。今年我們以「人才招募」為主軸，工作是每個人生活中重要的一部分，也是學生們畢業後馬上要面對的狀況，也希望學生可以趁這個機會思考一下對於職場的想像，透過作品來定義他們心中的職場。

永慶房屋深信人才是企業最珍貴的資產，落實DEI多元、平等、共融理念，打造人才永續的幸福職場。永慶強調「用人先投資再訓練」，針對業務新人前12個月每月5萬收入保障，更安排專屬師父指導、360小時的教育課程以及協助考取不動產相關證照等等，全方面培育員工。2025年永慶房屋持續擴大企業版圖，雙北市直營區目標再新展10家店，需要更多好人才。塗振宏協理表示，歡迎高中職與大專院校學子們發揮創意，詮釋永慶的招募優勢，第34屆時報金犢獎永慶房屋人才招募廣告設計獎策略單： https://reurl.cc/RYyKng