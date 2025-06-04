00878苦主3劍客續霸投信賣超榜！永豐金清空　2檔逾11萬張待砍

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝攝）

記者陳瑩欣／台北報導

投信今（4）日雖買超台股44.97億元，但受到國泰永續高股息（00878）成份股轉換剔除影響，3檔被公告棄守的標的今（4）日持續稱霸投信賣超榜，不過3檔苦主中永豐金（2890）在00878成分股名單中已先清空，另2檔還有合計逾11萬張待砍。

國泰投信公告，資金規模逾4312億元的00878這波換股剔除標的包括：永豐金、第一金（2891）與台泥（1101），3檔昨（3）日已先稱霸投信賣超榜前三名，今日持續霸榜，不過00878對永豐金持股水位已降至零，最先進入「砍無可砍」的狀態。

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至於另2檔遭00878剔除成分股的警報未消，依00878公告，現有成分股中，第一金的庫存還有4.38萬張待砍、台泥待砍張數更高達6.92萬張，2檔仍需承受逾11萬張賣壓。

今日投信賣超前10名，依序為：第一金共7.1萬張、台泥6.89萬張、永豐金6.74萬張、國票金（2890）5.05萬張、長榮航（2618）3.07萬張、群益證（6005）1.89萬張、聯電（2303）2.55萬張、京城銀（2809）1.66萬張、玉山金（2884）1.14萬張與正新（2105）1.13萬張。