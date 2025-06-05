ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

大立光涉侵權　遞狀「容忍續用」被打臉

▲▼大立光電股份有限公司台中總部。（圖／記者湯興漢攝）

▲大立光電股份有限公司台中總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導　

台灣光學大廠大立光（3008）因涉嫌盜用德國軟體公司MVTec的影像檢測軟體，去年遭台中地檢署起訴。大立光向智財局提出假處分，以停用軟體會導致產線停擺等理由要求假處分，不過仍被駁回。

此案源於大立光內部吹哨者向MVTec檢舉，指出大立光購入9套「HALCON」影像檢測軟體，卻透過破解大量盜拷至多數電腦使用，涉嫌侵害著作權。台中地檢署於去年4月對公司及10名高層提出起訴，引發外界對大立光商譽的質疑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《鏡報新聞網》報導，德商為防止損失擴大，於去年5月及7月兩度委託律師發函，要求大立光提供使用「HALCON」軟體的完整文件及合法授權證明，否則將採取法律行動。

大立光聲請假處分，主張已透過台灣經銷商合法購買9套開發版及2511套運行版，並簽署相關合約，取得完整使用權，因此不需提供授權文件。大立光表示，若德商終止軟體使用權，將導致產線停擺、交期延誤，進一步影響營運成果及商譽，恐面臨無法回復的重大損害。

不過德商MVTec表示未要求大立光停止使用合法購買的軟體部分（9套開發版及2511套運行版），只是請求對超出範圍的使用提供證明。智財法院審理後認為大立光聲請假處分的理由不足，且未能證明急迫危險或重大損害，因此駁回其請求。

關鍵字： 大立光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

推薦閱讀

快訊／3-4月統一發票15名千萬富翁出爐　有人花25元幸運中獎

快訊／3-4月統一發票15名千萬富翁出爐　有人花25元幸運中獎

今年3-4月期統一發票大獎清冊即將出爐，財政部初步統計，千萬元特別獎號碼「64557267」確定誕生15名幸運兒，200萬元特獎「64808075」更有19張中獎。其中千萬元特別獎項包括4大超商、全聯等零售量販通路共開出7張，有人只花25元買運動飲料就幸運中獎。

2025-06-05 10:30
意法半導體宣布3年裁員5000人　股價應聲上漲11%

意法半導體宣布3年裁員5000人　股價應聲上漲11%

晶片製造商意法半導體（STM）週三宣布，預計未來三年將裁員 5000 人，其中包括今年早些時候宣布的2800名裁員，消息曝光後，義法半導體股價上漲逾 11%。

2025-06-05 10:30
遭00878剔除！第一金明年現金配發率力拚回到6成　股價小漲

遭00878剔除！第一金明年現金配發率力拚回到6成　股價小漲

有「國民ETF」稱號國泰永續高股息（00878）近期在換股中，遭剔除第一金（2892）自從5月21日起至昨（4）日為止遭到投信賣超34.6萬張，第一金法說中回應，因子公司第一銀行被列入系統性重要銀行（D-SIBs），其三類資本比率必須達到金管會要求，資本適足率達標後，2026年現金股利配發率有望回升至6成以上，今（5）日10點左右第一金股價暫報26.9元，上漲0.1元或漲幅0.37%。

2025-06-05 10:29
高股息ETF助攻　55歲三寶爸存200張00900退休不焦慮

高股息ETF助攻　55歲三寶爸存200張00900退休不焦慮

台股資歷20年的3寶爸，任職於一家傳產公司，過去投資以個股為主的他，4年前開始接觸高股息ETF，經過2年實驗、超過半年時間觀察評估，他決定啟動3年存200張00900（富邦特選高股息30）計畫，目標是55歲那年，打造月領2萬元現金流。令人好奇為何他鍾情00900？

2025-06-05 11:17
亨泰光嫁蔡司溢價！一張賺逾2.5萬爆搶購潮　5萬人排隊買不到

亨泰光嫁蔡司溢價！一張賺逾2.5萬爆搶購潮　5萬人排隊買不到

台灣第一大硬式隱形眼鏡製造商亨泰光學（6747）宣布即將併入德國蔡司集團旗下，蔡司收購價200元，溢價率超過2成以上，即使亨泰光今（5）日開盤亮燈衝漲停價175元，每張仍可賺逾2.5萬元，開盤2小時委買張數仍逾5.28萬張未能消化。

2025-06-05 11:15
護國神山股東會帶財！　一表看懂5檔高含「積」量半導體ETF股價表現

護國神山股東會帶財！　一表看懂5檔高含「積」量半導體ETF股價表現

台積電（2330）再次扮演全村的希望，6/3股東會上，釋出未來十年AI發展將供不應求好消息，根據CMoney統計，台積電6/3股東會後，台股再度上演拉積盤表現，以6/3、6/4連續兩日收盤累積報酬來看，國內5檔半導體ETF股價表現，新光臺灣半導體30 ETF(00904)累積上漲3.11%最高，其次是富邦台灣半導體(00892)，兩天也上揚2.84%，至於其他3檔半導體ETF兩天來股價也跟漲，法人分析，台積電股東會後，化解股東及投資人疑慮，半導體行情吃下定心丸。

2025-06-05 11:10
中火無煤決議　經濟部：影響電力穩定供應須再評估

中火無煤決議　經濟部：影響電力穩定供應須再評估

針對6月3日立院通過2028中火無煤決議，經濟部今（5）日表示，台中市自2019年起整體用電需求已高於台中電廠每年發電量，2024年台中市用電量更是六都第一，有近45億度的電力缺口是由其他縣市電廠支援，此決議不僅影響供電，也會連帶影響未來高科技產業進駐台中的投資意願，須再審慎評估。

2025-06-05 10:52
中菲行股利5.2元、拿下全球22大空運承攬商　高階估今年業績增長

中菲行股利5.2元、拿下全球22大空運承攬商　高階估今年業績增長

中菲行國際物流(5609)今(5)日召開股東常會，通過配發現金股利5.2元。集團執行長施振昇首先向股東會報告了《Transport Topics》2025年度全球空運物流承攬商排行榜，中菲行榮登全球前22大貨運承攬商之列的好消息，此次中菲行能夠獲選，肯定了公司在高價值、高時效性物流領域持續拓展的表現。集團兩位高階都估計今年業績可以較去年增長。

2025-06-05 10:14
華航攜手台積電　商務旅行首創採航空永續燃油共享減碳

華航攜手台積電　商務旅行首創採航空永續燃油共享減碳

中華航空（2610）與晶圓代工龍頭台積電（2330）響應世界環境日，今日正式宣布合作「企業商務旅行 SAF 減碳計畫」，為國內首創航空公司結合企業差旅使用台灣自產永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuels, SAF）並運用碳抵換機制，共同推動低碳航空與共享減碳效益，雙方以行動支持台灣能源轉型，齊力邁向 2050 淨零碳排目標。

2025-06-05 10:11
美元弱　新台幣升逾1角暫報29.85元

美元弱　新台幣升逾1角暫報29.85元

美元走弱，新台幣兌美元今（5）日開盤1小時升1.02角至29.85元，再戰5月27日高點29.82元，不過受到亞幣普遍走升影響，台銀日圓現鈔賣出價維持「0.2125」左右水準，難討便宜。

2025-06-05 10:11

讀者迴響

熱門新聞

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

快訊／3-4月統一發票15名千萬富翁出爐　有人花25元幸運中獎

輝達來台弄AI「跨國風電卻陸續退場」：台灣政府說話不算話

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

台積電董事長魏哲家開金口點名機器人　4檔亮燈攻漲停

快訊／台積電開盤衝1000元　台股上漲逾逾80點站上21700

00878換股助攻！　 2檔金融股投信橫掃逾百萬張

永豐金1年砸770億併購銀行、證券　缺1產業怕買嘸

即／大樂透貳獎252萬送出1注　

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366