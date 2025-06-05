大立光涉侵權　遞狀「容忍續用」被打臉

▲大立光電股份有限公司台中總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

台灣光學大廠大立光（3008）因涉嫌盜用德國軟體公司MVTec的影像檢測軟體，去年遭台中地檢署起訴。大立光向智財局提出假處分，以停用軟體會導致產線停擺等理由要求假處分，不過仍被駁回。

此案源於大立光內部吹哨者向MVTec檢舉，指出大立光購入9套「HALCON」影像檢測軟體，卻透過破解大量盜拷至多數電腦使用，涉嫌侵害著作權。台中地檢署於去年4月對公司及10名高層提出起訴，引發外界對大立光商譽的質疑。

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根據《鏡報新聞網》報導，德商為防止損失擴大，於去年5月及7月兩度委託律師發函，要求大立光提供使用「HALCON」軟體的完整文件及合法授權證明，否則將採取法律行動。

大立光聲請假處分，主張已透過台灣經銷商合法購買9套開發版及2511套運行版，並簽署相關合約，取得完整使用權，因此不需提供授權文件。大立光表示，若德商終止軟體使用權，將導致產線停擺、交期延誤，進一步影響營運成果及商譽，恐面臨無法回復的重大損害。

不過德商MVTec表示未要求大立光停止使用合法購買的軟體部分（9套開發版及2511套運行版），只是請求對超出範圍的使用提供證明。智財法院審理後認為大立光聲請假處分的理由不足，且未能證明急迫危險或重大損害，因此駁回其請求。