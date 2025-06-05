中菲行股利5.2元、拿下全球22大空運承攬商　高階估今年業績增長

▲左起中菲行總經理邱鈞榮、執行長施振昇、董事長錢文莉、財務長陳靜姬在股東會上。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)今(5)日召開股東常會，通過配發現金股利5.2元。集團執行長施振昇首先向股東會報告了《Transport Topics》2025年度全球空運物流承攬商排行榜，中菲行榮登全球前22大貨運承攬商之列的好消息，此次中菲行能夠獲選，肯定了公司在高價值、高時效性物流領域持續拓展的表現。集團兩位高階都估計今年業績可以較去年增長。

中菲行在營業報告書中指出，公司去年年底的流動比率達268%，大幅優於同業一般水平，呈現極為優異的流動性及償債能力，固定資產只佔股東權益或淨值8.7%，充分表現了輕資產物流服務業者的靈活及彈性，而負債比為33.4%，顯示極為健康、穩健的財務結構。

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在《Transport Topics》評比中，此次排名依據航空貨運總量評比，在全球運力、合規要求與供應鏈多元化備受關注之際，中菲行已躋身業界最具影響力的企業之列。

施振昇表示：「我們業務能夠穩健成長，並擴展整體集團營運，皆來自於與客戶建立更深入、諮詢式的合作關係。如今，全球企業需要的不僅僅是一位貨運代理，而是真正能夠在複雜局勢中協助調整、轉型與成長的物流合作夥伴。」

中菲行定位做一個「最具有競爭力的國際物流服務公司」，施振昇先生接著向股東會報告了公司策略上所建構的資源及能力、未來成長策略及未來發展方向與計畫：

善用人工智慧推動數位轉型：中菲行積極運用 AI 驅動轉型，顯著提升營運效率、強化合規管控並優化客戶服務。藉由自動化文件與報關流程，預計三年內作業效率可提升30%-50%。結合先進風險分析預測潛在影響並提出解方，以及多語言 AI 工具破除溝通藩籬、加速跨境作業，雙管齊下提升客戶滿意度。



策略性拓展區域市場：中菲行透過明確市場定位與差異化的區域化戰略，在全球利基市場建立了超過150個實體通路，其中130個位於亞太地區。為因應中美貿易緊張及台資企業在美國的投資布局，公司積極拓展美國、墨西哥及巴西等高成長市場，結合專業物流能力，協助客戶擴展業務版圖。



穩健的國際財務管理：在當前全球貨幣市場波動頻繁的環境下，穩健的國際財務管理尤為重要。中菲行持續密切關注匯率變化，透過多元的貨幣組合及靈活的財務結構，有效降低匯兌風險，確保業務穩定發展。



人才培育與組織靈活性：中菲行持續投入人才發展，培育具備專業知識與靈活應變能力的團隊，滿足客戶需求並支持公司長期成長。透過提升管理效能及團隊協作能力，中菲行得以快速因應市場變化，並在全球提供穩定、高品質服務。同時，中菲行也積極推動與國立臺灣海洋大學的產學合作計畫，以及跨國實習計畫，作為其中兩項具體的人才培育實踐。



實踐企業永續發展及永續航空燃料合作計劃：

中菲行積極推動 ESG目標，並與香港國泰航空合作展開永續航空燃料（SAF）專案，展現對綠色物流的承諾，致力於以創新方式降低環境影響，同時持續為全球客戶提供卓越服務。

中菲行已連續第四年榮獲美國物流媒體《Inbound Logistics》綠色供應鏈合作夥伴（G7 Green Supply Chain Partners）的殊榮，表彰公司在實踐永續發展的卓越表現。



亞太地區策略：發揮在地專業 實現成長動能

中菲行的持續成長，根植於其亞太地區的戰略布局，而該區域在全球貿易流向及產地外移的浪潮中，扮演著至關重要的角色。自1971年於台灣創立以來，中菲行在東南亞深耕45年、在印度深耕15年，隨著愈來愈多企業在「中國+1」策略下將生產拓展到中國以外的地區，公司成熟的物流服務益發凸顯其價值。



「若缺乏在地知識，進入新市場將充滿挑戰。」施振昇先生表示：「無論是搬遷至越南、馬來西亞、泰國、印度或其他國家，當地的法規、清關流程、貨運能力與物流基礎建設都大不相同。中菲行在當地的專家能夠協助客戶化繁為簡，加速拓展，省去不少麻煩。我們正是協助企業順利啟動『中國+1』策略的推手。」



中菲行的諮詢服務模式，在協助企業應對關稅複雜性方面發揮了關鍵作用，特別是在幫助美國進口商理解美國貿易政策變動對財務及供應鏈的影響。



施振昇表示：「企業正面臨如何解讀新關稅政策及對業務影響的難題，這需要大量分析工作，且他們缺乏足夠資源來應對。我們推出的『美國貿易合規諮詢服務』，為企業提供一個實用且具成本效益的方案，協助管理與貿易相關的風險並節省成本，而所需的時間與費用，遠低於傳統管理顧問所提供的同類服務。」



中菲行致力成為客戶信賴的合作夥伴，而不只是服務供應商。採用360度整合行銷策略，深化與客戶的關係，並依據需求提供客製化解決方案。因此，在「中國+1」及美國貿易緊張局勢等挑戰上，特別是在工廠搬遷、倉庫選址、保稅區倉儲、報關服務與貿易合規等領域，中菲行憑藉這項優勢，吸引了更多潛在客戶的關注。



展望未來，中菲行一直以來在空運領域具有堅強實力，如今更藉由海運與合同物流業務的快速成長，持續擴展其整合式物流服務。公司物流網路已遍及全球64個國家，超過300個營運據點，在全球超過150間自營營運單位中，有130 間位於亞太地區，展現了中菲行在該區域的深厚佈局與持續的成長潛力。