基隆港務分公司「蘇澳港13號碼頭修復工程」　落實環境永續

▲蘇澳港13號碼頭修復工程鋼管樁打設實際狀況。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆港務分公司為結合在地觀光與推動蘇澳港活化，針對港區各項設施進行全面檢測，並依檢測結果進行修復，以維蘇澳港碼頭結構安全及延長使用壽年。目前已陸續完成#6、#7、#9、#10~#12碼頭修復，現正辦理#13碼頭修復工程，該客貨碼頭優化後可兼顧散雜貨及旅客之多元發展需求。工程積極落實ESG之企業社會責任及SDGs環境永續發展目標。

13號碼頭修復主要為3項補強修復，一是現有面版採敲除重新施作；二為#2單元採敲除上部結構、基樁補強並復原方式進行修復補強；三是現有結構因增設錨碇系統方式進行補強，可期符合蘇澳港碼頭載重以及裝卸業者需求。

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修復方案包含現有碼頭面版共108處敲除重作、增設35套高耐索以及2支基樁補樁修復。新設碼頭面版採預鑄式構件進行施做，並於敲除面版期間，進行後側RC鋪面敲除及施作鑽孔，設置F130T高耐索將碼頭結構與現有B型RC梁連結錨碇，完成拉設後再復原RC面層，斷樁處則將上方結構敲除後重新打設基樁，並與上部結構系統結合，全案預計於114年10月底前竣工。

這項工程以資源減量再利用為目標，將既有碼頭面版敲除回收之混凝土塊及開挖出之石料經破碎及篩選後，優先用於鋪面回填;新設基樁打設時先行局部清除吊移1T消波塊，打設基樁完成再將消波塊吊回復原;剩餘之回收混凝土塊、石料、開挖之級配料，則運至第四港渠填方區填築。該分公司配合政府推動循環經濟，透過工程資源循環再利用，並加速港區新生地填築，對環境有正面影響之效益，積極落實ESG之企業社會責任及SDGs環境永續發展目標。