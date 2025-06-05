ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

基隆港務分公司「蘇澳港13號碼頭修復工程」　落實環境永續

▲蘇澳港13號碼頭修復工程鋼管樁打設實際狀況。（圖／記者張佩芬攝）

▲蘇澳港13號碼頭修復工程鋼管樁打設實際狀況。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆港務分公司為結合在地觀光與推動蘇澳港活化，針對港區各項設施進行全面檢測，並依檢測結果進行修復，以維蘇澳港碼頭結構安全及延長使用壽年。目前已陸續完成#6、#7、#9、#10~#12碼頭修復，現正辦理#13碼頭修復工程，該客貨碼頭優化後可兼顧散雜貨及旅客之多元發展需求。工程積極落實ESG之企業社會責任及SDGs環境永續發展目標。

13號碼頭修復主要為3項補強修復，一是現有面版採敲除重新施作；二為#2單元採敲除上部結構、基樁補強並復原方式進行修復補強；三是現有結構因增設錨碇系統方式進行補強，可期符合蘇澳港碼頭載重以及裝卸業者需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

修復方案包含現有碼頭面版共108處敲除重作、增設35套高耐索以及2支基樁補樁修復。新設碼頭面版採預鑄式構件進行施做，並於敲除面版期間，進行後側RC鋪面敲除及施作鑽孔，設置F130T高耐索將碼頭結構與現有B型RC梁連結錨碇，完成拉設後再復原RC面層，斷樁處則將上方結構敲除後重新打設基樁，並與上部結構系統結合，全案預計於114年10月底前竣工。

這項工程以資源減量再利用為目標，將既有碼頭面版敲除回收之混凝土塊及開挖出之石料經破碎及篩選後，優先用於鋪面回填;新設基樁打設時先行局部清除吊移1T消波塊，打設基樁完成再將消波塊吊回復原;剩餘之回收混凝土塊、石料、開挖之級配料，則運至第四港渠填方區填築。該分公司配合政府推動循環經濟，透過工程資源循環再利用，並加速港區新生地填築，對環境有正面影響之效益，積極落實ESG之企業社會責任及SDGs環境永續發展目標。

關鍵字： 蘇澳港13號碼頭修復工程環境永續

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【兒子超級偏心】爸媽做同樣的事！寶寶反應差超大XD

推薦閱讀

快訊／3-4月統一發票15名千萬富翁出爐　有人花25元幸運中獎

快訊／3-4月統一發票15名千萬富翁出爐　有人花25元幸運中獎

今年3-4月期統一發票大獎清冊即將出爐，財政部初步統計，千萬元特別獎號碼「64557267」確定誕生15名幸運兒，200萬元特獎「64808075」更有19張中獎。其中千萬元特別獎項包括4大超商、全聯等零售量販通路共開出7張，有人只花25元買運動飲料就幸運中獎。

2025-06-05 10:30
意法半導體宣布3年裁員5000人　股價應聲上漲11%

意法半導體宣布3年裁員5000人　股價應聲上漲11%

晶片製造商意法半導體（STM）週三宣布，預計未來三年將裁員 5000 人，其中包括今年早些時候宣布的2800名裁員，消息曝光後，義法半導體股價上漲逾 11%。

2025-06-05 10:30
遭00878剔除！第一金明年現金配發率力拚回到6成　股價小漲

遭00878剔除！第一金明年現金配發率力拚回到6成　股價小漲

有「國民ETF」稱號國泰永續高股息（00878）近期在換股中，遭剔除第一金（2892）自從5月21日起至昨（4）日為止遭到投信賣超34.6萬張，第一金法說中回應，因子公司第一銀行被列入系統性重要銀行（D-SIBs），其三類資本比率必須達到金管會要求，資本適足率達標後，2026年現金股利配發率有望回升至6成以上，今（5）日10點左右第一金股價暫報26.9元，上漲0.1元或漲幅0.37%。

2025-06-05 10:29
高股息ETF助攻　55歲三寶爸存200張00900退休不焦慮

高股息ETF助攻　55歲三寶爸存200張00900退休不焦慮

台股資歷20年的3寶爸，任職於一家傳產公司，過去投資以個股為主的他，4年前開始接觸高股息ETF，經過2年實驗、超過半年時間觀察評估，他決定啟動3年存200張00900（富邦特選高股息30）計畫，目標是55歲那年，打造月領2萬元現金流。令人好奇為何他鍾情00900？

2025-06-05 11:17
亨泰光嫁蔡司溢價！一張賺逾2.5萬爆搶購潮　5萬人排隊買不到

亨泰光嫁蔡司溢價！一張賺逾2.5萬爆搶購潮　5萬人排隊買不到

台灣第一大硬式隱形眼鏡製造商亨泰光學（6747）宣布即將併入德國蔡司集團旗下，蔡司收購價200元，溢價率超過2成以上，即使亨泰光今（5）日開盤亮燈衝漲停價175元，每張仍可賺逾2.5萬元，開盤2小時委買張數仍逾5.28萬張未能消化。

2025-06-05 11:15
護國神山股東會帶財！　一表看懂5檔高含「積」量半導體ETF股價表現

護國神山股東會帶財！　一表看懂5檔高含「積」量半導體ETF股價表現

台積電（2330）再次扮演全村的希望，6/3股東會上，釋出未來十年AI發展將供不應求好消息，根據CMoney統計，台積電6/3股東會後，台股再度上演拉積盤表現，以6/3、6/4連續兩日收盤累積報酬來看，國內5檔半導體ETF股價表現，新光臺灣半導體30 ETF(00904)累積上漲3.11%最高，其次是富邦台灣半導體(00892)，兩天也上揚2.84%，至於其他3檔半導體ETF兩天來股價也跟漲，法人分析，台積電股東會後，化解股東及投資人疑慮，半導體行情吃下定心丸。

2025-06-05 11:10
中火無煤決議　經濟部：影響電力穩定供應須再評估

中火無煤決議　經濟部：影響電力穩定供應須再評估

針對6月3日立院通過2028中火無煤決議，經濟部今（5）日表示，台中市自2019年起整體用電需求已高於台中電廠每年發電量，2024年台中市用電量更是六都第一，有近45億度的電力缺口是由其他縣市電廠支援，此決議不僅影響供電，也會連帶影響未來高科技產業進駐台中的投資意願，須再審慎評估。

2025-06-05 10:52
中菲行股利5.2元、拿下全球22大空運承攬商　高階估今年業績增長

中菲行股利5.2元、拿下全球22大空運承攬商　高階估今年業績增長

中菲行國際物流(5609)今(5)日召開股東常會，通過配發現金股利5.2元。集團執行長施振昇首先向股東會報告了《Transport Topics》2025年度全球空運物流承攬商排行榜，中菲行榮登全球前22大貨運承攬商之列的好消息，此次中菲行能夠獲選，肯定了公司在高價值、高時效性物流領域持續拓展的表現。集團兩位高階都估計今年業績可以較去年增長。

2025-06-05 10:14
華航攜手台積電　商務旅行首創採航空永續燃油共享減碳

華航攜手台積電　商務旅行首創採航空永續燃油共享減碳

中華航空（2610）與晶圓代工龍頭台積電（2330）響應世界環境日，今日正式宣布合作「企業商務旅行 SAF 減碳計畫」，為國內首創航空公司結合企業差旅使用台灣自產永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuels, SAF）並運用碳抵換機制，共同推動低碳航空與共享減碳效益，雙方以行動支持台灣能源轉型，齊力邁向 2050 淨零碳排目標。

2025-06-05 10:11
美元弱　新台幣升逾1角暫報29.85元

美元弱　新台幣升逾1角暫報29.85元

美元走弱，新台幣兌美元今（5）日開盤1小時升1.02角至29.85元，再戰5月27日高點29.82元，不過受到亞幣普遍走升影響，台銀日圓現鈔賣出價維持「0.2125」左右水準，難討便宜。

2025-06-05 10:11

讀者迴響

熱門新聞

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

快訊／3-4月統一發票15名千萬富翁出爐　有人花25元幸運中獎

輝達來台弄AI「跨國風電卻陸續退場」：台灣政府說話不算話

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

台積電董事長魏哲家開金口點名機器人　4檔亮燈攻漲停

快訊／台積電開盤衝1000元　台股上漲逾逾80點站上21700

00878換股助攻！　 2檔金融股投信橫掃逾百萬張

永豐金1年砸770億併購銀行、證券　缺1產業怕買嘸

即／大樂透貳獎252萬送出1注　

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366