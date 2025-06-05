護國神山股東會帶財！　一表看懂5檔高含「積」量半導體ETF股價表現

▲台積電股東會釋出利多消息。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台積電（2330）再次扮演全村的希望，6/3股東會上，釋出未來十年AI發展將供不應求好消息，根據CMoney統計，台積電6/3股東會後，台股再度上演拉積盤表現，以6/3、6/4連續兩日收盤累積報酬來看，國內5檔半導體ETF股價表現，新光臺灣半導體30 ETF(00904)累積上漲3.11%最高，其次是富邦台灣半導體(00892)，兩天也上揚2.84%，至於其他3檔半導體ETF兩天來股價也跟漲，法人分析，台積電股東會後，化解股東及投資人疑慮，半導體行情吃下定心丸。

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產業分析師表示，台積電身為全球先進製程唯一供應商，7奈米以下的先進製程的銷售佔比達到69%，較前年58%成長許多，展望今年，台積電董事長魏哲家提到今年會是台積以規穩健成長的一年，顯示未來AI逐步應用在資料中心、電腦、手機、汽車、物聯網等，模型也越複雜，越需要更大的半導體支援，仍持續看好台灣半導體產業長線發展，目前處在極佳的戰略位置與產業大趨勢成長的軌跡上。

新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人詹佳峯表示，日前輝達股價噴發，再度重返全球市值王寶座，加上安森美半導體CEO也看好全球其他半導體景氣，包括汽車半導體今年Q2景氣見底、工業半導體景氣目前開始復甦，輝達及安森美兩大半導體巨擘釋出利多，也帶動費城半導體指數一舉躍升至200日均線以上，技術面來看，全球半導體行情有機會啟動新一波行情，尤其在全球各國興起AI基建，以及企業之間進行AI軍備競賽下，預估全球半導體市場未來年均複合成長率將達9%，遠高於全球GDP的速度成長。

根據PwC發表最新半導體趨勢報告指出，2030年全球半導體市場規模將有望突破1兆美元，在2030年前在製程技術上，仍具全球主宰地位，主要原因來自台灣半導體供應鏈中，不少半導體重量級權值股長期扮演全球半導體-製造第一、設計第二、封測第一的卓越領先地位，投資上具有不可取代的戰略地位，掌握台灣半導體供應鏈，其實就是掌握全球AI半導體領域的成長火車頭。

PwC看好未來全球半導體成長動能，將朝電動化、數位轉型、人工智慧、物聯網等主流科技趨勢走，新光投信建議投資人可以直接鎖定台灣半導體產業型ETF，尤其是採「高含積量」半導體ETF進行中長線布局，順勢掌握半導體未來10年的成長黃金期。



