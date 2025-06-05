ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

高股息ETF助攻　55歲三寶爸存200張00900退休不焦慮

過去7個月00900都穩定維持配發0.1元，對投資人長期退休規劃相當有利。

▲過去7個月00900都穩定維持配發0.1元，對投資人長期退休規劃相當有利。

圖文／鏡週刊

台股資歷20年的3寶爸，任職於一家傳產公司，過去投資以個股為主的他，4年前開始接觸高股息ETF，經過2年實驗、超過半年時間觀察評估，他決定啟動3年存200張00900（富邦特選高股息30）計畫，目標是55歲那年，打造月領2萬元現金流。令人好奇為何他鍾情00900？

50出頭歲的三寶爸，這幾年開始留意高股息ETF，計畫60歲退休的他，思考如何為人生下半場打造穩定現金流。「目前我的投資部位仍以個股為主，像AI伺服器、機器人等科技成長股都是核心配置，目的在賺價差；但個股波動實在太難掌握，尤其退休後每月要有現金落袋，才讓人感到安心。」三寶爸持股相當分散，不會集中重押，每檔個股資金配置最高不超過70萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2021年12月，三寶爸投資配置中新增一檔高股息ETF：00900。「當初在募集期間就發現該ETF在選股邏輯上相對單純，追求最大化的除息參與率，沒有拿本金配回的疑慮，純粹就是領股息；且根據指數回測，年化殖利率超過10%，相當吸引人。」

三寶爸先拿出30萬元，買進20張00900進行實驗。「掛牌後6個月第一次配息，當時每股配出1.2元，以季配頻率來看，算是非常大方，但不能視為常態，因為7月是除權息旺季，能收到的公司股利最高，進入第4季，公司除權息家數變少，10月每股配發金額就減少至0.15元，配息有明顯大小月差異，不過累積下來全年配出1.5元，換算股息殖利率還真的有10%。」

買進持有00900逾2年，三寶爸發現，為追求除息參與最大化，00900一年換股3次，雖比一般高股息ETF頻率高，但增加的換股費用約1%，完全可由高現金股息殖利率吸收；「領10%的股息收益，去負擔多出來的1%換股成本，還是很划算！」

「不過，00900原本是季配息，後來改成月配息，每月股息匯款都有跨行手續費，加上目前還在上班，有薪資收入，對月配息產品需求低，因此去年第4季先賣出了。」但三寶爸觀察到00900月配息金額，過去7個月都穩定配發0.1元，讓他決定重新投入，並規劃55歲前買到200張。

他分享，自己曾計算過，退休後每月生活費要4.7萬元；「以勞保勞退可提供金額試算，退休後每月可領約2.7萬元；剩下2萬元缺口，需靠投資理財補足。以目前00900每月穩定配發0.1元計算，存到200張就能月領2萬元，將有效解決退休後現金流不足問題。」

三寶爸強調，況且現在主要投信都有提供「ETF收益分配帳戶指定」服務，例如：00900保管銀行是永豐銀，只要自己再去永豐銀開戶，並向富邦投信指定將00900的收益分配轉進該帳戶，就可省下每月跨行匯費，長期累積下來也是一筆錢。

近期三寶爸計畫先買進50張00900，「這樣每月股息就有5000元，累積3個月可再買一張，配合年終獎金、工作獎金或手邊閒錢，逢低可再加碼投入。我希望退休前能無痛存到最少200張，這樣退休生活就能保底，不用再為錢煩惱了。」


更多鏡週刊報導
定期定值達人1／14年翻5倍滾出2600萬　他的帳戶超乾淨竟只有1檔ETF
定期定值達人2／目標2034年達5940萬　他靠滾動式定期定值讓錢永不閒著

關鍵字： 鏡週刊ETF投資理財

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

韓國水龍頭怎麼開？ 他卡關很久水才流出水

推薦閱讀

獨／新光金前十股東竄出「大谷翔平紀念球買主」　優式資本回應了

獨／新光金前十股東竄出「大谷翔平紀念球買主」　優式資本回應了

新光金（2888）與台新金（2887）「新新併」進入倒數計時階段，但新光金最新上傳年報揭露前十大股東洗牌，才以「大谷翔平50轟50盜紀念球」破億元價格得標一戰成名的優式資本以逾58.4萬張持股橫空竄出成為第2大股東，僅次於新光三越的3.33%持股。優式資本今（5）日向《ETtoday新聞雲》透露純財務投資，不涉新光金經營權。

2025-06-05 12:09
亨泰光嫁德國蔡司！漲停鎖死一張爆賺2.5萬　5萬人排隊搶買

亨泰光嫁德國蔡司！漲停鎖死一張爆賺2.5萬　5萬人排隊搶買

台灣第一大硬式隱形眼鏡製造商亨泰光學（6747）宣布即將併入德國蔡司集團旗下，蔡司收購價200元，溢價率超過2成以上，即使亨泰光今（5）日開盤亮燈衝漲停價175元，每張仍可賺逾2.5萬元，開盤2小時委買張數仍逾5.28萬張未能消化。

2025-06-05 11:15
護國神山股東會帶財！　一表看懂5檔高含「積」量半導體ETF股價表現

護國神山股東會帶財！　一表看懂5檔高含「積」量半導體ETF股價表現

台積電（2330）再次扮演全村的希望，6/3股東會上，釋出未來十年AI發展將供不應求好消息，根據CMoney統計，台積電6/3股東會後，台股再度上演拉積盤表現，以6/3、6/4連續兩日收盤累積報酬來看，國內5檔半導體ETF股價表現，新光臺灣半導體30 ETF(00904)累積上漲3.11%最高，其次是富邦台灣半導體(00892)，兩天也上揚2.84%，至於其他3檔半導體ETF兩天來股價也跟漲，法人分析，台積電股東會後，化解股東及投資人疑慮，半導體行情吃下定心丸。

2025-06-05 11:10
快訊／3-4月統一發票15名千萬富翁出爐　有人花25元幸運中獎

快訊／3-4月統一發票15名千萬富翁出爐　有人花25元幸運中獎

今年3-4月期統一發票大獎清冊即將出爐，財政部初步統計，千萬元特別獎號碼「64557267」確定誕生15名幸運兒，200萬元特獎「64808075」更有19張中獎。其中千萬元特別獎項包括4大超商、全聯等零售量販通路共開出7張，有人只花25元買運動飲料就幸運中獎。

2025-06-05 10:30
意法半導體宣布3年裁員5000人　股價應聲上漲11%

意法半導體宣布3年裁員5000人　股價應聲上漲11%

晶片製造商意法半導體（STM）週三宣布，預計未來三年將裁員 5000 人，其中包括今年早些時候宣布的2800名裁員，消息曝光後，義法半導體股價上漲逾 11%。

2025-06-05 10:30
遭00878剔除！第一金明年現金配發率力拚回到6成　股價小漲

遭00878剔除！第一金明年現金配發率力拚回到6成　股價小漲

有「國民ETF」稱號國泰永續高股息（00878）近期在換股中，遭剔除第一金（2892）自從5月21日起至昨（4）日為止遭到投信賣超34.6萬張，第一金法說中回應，因子公司第一銀行被列入系統性重要銀行（D-SIBs），其三類資本比率必須達到金管會要求，資本適足率達標後，2026年現金股利配發率有望回升至6成以上，今（5）日10點左右第一金股價暫報26.9元，上漲0.1元或漲幅0.37%。

2025-06-05 10:29
Google執行長駁「AI工作恐懼」　PWC：員工生產力與薪資倍增

Google執行長駁「AI工作恐懼」　PWC：員工生產力與薪資倍增

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）接受外媒採訪，強調公司在2026年仍將繼續擴展工程團隊，強調人類人才仍然是關鍵。 與此同時，PWC發布《2025全球AI職缺動態調查報告》指AI帶動員工生產力成長3倍， 具有高階AI技能的員工，其薪資在2024年平均成長56%，是前一年的兩倍。

2025-06-05 15:28
樂觀看待台股下半年　多頭總司令張錫：AI、晶片是剛需

樂觀看待台股下半年　多頭總司令張錫：AI、晶片是剛需

國泰投信今（5）日舉行「國泰投信2025下半年投資展望暨ETF佈局新趨記者會」，迎接局勢多變的下半年，有台股多頭總司令稱號董事長張錫看好台股基本面，對下半年表現有信心，也認為關稅爭議影響已逐漸淡化，台灣AI優勢明確，投資應看長不看短。

2025-06-05 15:24
北市府自來水處挖斷電纜害124戶停電　台電：還有26戶搶修中

北市府自來水處挖斷電纜害124戶停電　台電：還有26戶搶修中

受到台北市政府自來水處今（5）日施工不慎挖斷電纜致台北市松山區市民大道四段、五段與光復南路一帶共124戶停電，台電發出聲明指下午1點為止已有98戶復電，還有26戶積極搶修中。

2025-06-05 13:43
快訊／台股收盤上漲56.34點　台積電漲8元至998

快訊／台股收盤上漲56.34點　台積電漲8元至998

台股今（5日）開高走高，加權指數終場上漲56.34點，以21674.43點作收，漲幅0.26％，成交量3587.29億元。

2025-06-05 13:36

讀者迴響

熱門新聞

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

快訊／3-4月統一發票15名千萬富翁出爐　有人花25元幸運中獎

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

輝達來台弄AI「跨國風電卻陸續退場」：台灣政府說話不算話

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

台積電董事長魏哲家開金口點名機器人　4檔亮燈攻漲停

永豐金1年砸770億併購銀行、證券　缺1產業怕買嘸

即／大樂透貳獎252萬送出1注　

00878換股助攻！　 2檔金融股投信橫掃逾百萬張

快訊／台積電開盤衝1000元　台股上漲逾逾80點站上21700

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366