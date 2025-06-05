高股息ETF助攻　55歲三寶爸存200張00900退休不焦慮

▲過去7個月00900都穩定維持配發0.1元，對投資人長期退休規劃相當有利。

圖文／鏡週刊

台股資歷20年的3寶爸，任職於一家傳產公司，過去投資以個股為主的他，4年前開始接觸高股息ETF，經過2年實驗、超過半年時間觀察評估，他決定啟動3年存200張00900（富邦特選高股息30）計畫，目標是55歲那年，打造月領2萬元現金流。令人好奇為何他鍾情00900？

50出頭歲的三寶爸，這幾年開始留意高股息ETF，計畫60歲退休的他，思考如何為人生下半場打造穩定現金流。「目前我的投資部位仍以個股為主，像AI伺服器、機器人等科技成長股都是核心配置，目的在賺價差；但個股波動實在太難掌握，尤其退休後每月要有現金落袋，才讓人感到安心。」三寶爸持股相當分散，不會集中重押，每檔個股資金配置最高不超過70萬元。

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2021年12月，三寶爸投資配置中新增一檔高股息ETF：00900。「當初在募集期間就發現該ETF在選股邏輯上相對單純，追求最大化的除息參與率，沒有拿本金配回的疑慮，純粹就是領股息；且根據指數回測，年化殖利率超過10%，相當吸引人。」

三寶爸先拿出30萬元，買進20張00900進行實驗。「掛牌後6個月第一次配息，當時每股配出1.2元，以季配頻率來看，算是非常大方，但不能視為常態，因為7月是除權息旺季，能收到的公司股利最高，進入第4季，公司除權息家數變少，10月每股配發金額就減少至0.15元，配息有明顯大小月差異，不過累積下來全年配出1.5元，換算股息殖利率還真的有10%。」

買進持有00900逾2年，三寶爸發現，為追求除息參與最大化，00900一年換股3次，雖比一般高股息ETF頻率高，但增加的換股費用約1%，完全可由高現金股息殖利率吸收；「領10%的股息收益，去負擔多出來的1%換股成本，還是很划算！」

「不過，00900原本是季配息，後來改成月配息，每月股息匯款都有跨行手續費，加上目前還在上班，有薪資收入，對月配息產品需求低，因此去年第4季先賣出了。」但三寶爸觀察到00900月配息金額，過去7個月都穩定配發0.1元，讓他決定重新投入，並規劃55歲前買到200張。

他分享，自己曾計算過，退休後每月生活費要4.7萬元；「以勞保勞退可提供金額試算，退休後每月可領約2.7萬元；剩下2萬元缺口，需靠投資理財補足。以目前00900每月穩定配發0.1元計算，存到200張就能月領2萬元，將有效解決退休後現金流不足問題。」

三寶爸強調，況且現在主要投信都有提供「ETF收益分配帳戶指定」服務，例如：00900保管銀行是永豐銀，只要自己再去永豐銀開戶，並向富邦投信指定將00900的收益分配轉進該帳戶，就可省下每月跨行匯費，長期累積下來也是一筆錢。

近期三寶爸計畫先買進50張00900，「這樣每月股息就有5000元，累積3個月可再買一張，配合年終獎金、工作獎金或手邊閒錢，逢低可再加碼投入。我希望退休前能無痛存到最少200張，這樣退休生活就能保底，不用再為錢煩惱了。」



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