獨／新光金前十股東竄出「大谷翔平紀念球買主」　優式資本回應了

▲新光金集團。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

新光金（2888）與台新金（2887）「新新併」進入倒數計時階段，但新光金最新上傳年報揭露前十大股東洗牌，才以「大谷翔平50轟50盜紀念球」破億元價格得標一戰成名的優式資本以逾58.4萬張持股橫空竄出成為第2大股東，僅次於新光三越的3.33%持股。優式資本今（5）日向《ETtoday新聞雲》透露純財務投資，不涉新光金經營權。

優式資本是透過負責人劉興漢以自然人名義持有新光金58.4萬張、持股比3.25%，居新光金第二大股東。

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▲新光金前十大股東。（圖／新光金年報）

優式資本指出，單純著眼於新光金的資本報酬率佳，因此有資金布局。受到優式資本大舉買進新光金影響，新光金創辦人吳東進陣營新光醫院對新光金持股58萬張略遜一籌，大股東排名屈居第3。

台新金與新光金採換股方式進行合併，由台新金以0.672股普通股加計0.175股辛種特別股，換發新光金1股普通股，合併基準日訂為7月24日。由於優式資本負責人劉興漢名下持有新光金58.4萬張股權，以此換股比例推估，若持股長抱，優式資本將在換股後取得逾39萬張台新金股票，同步躍升台新金前5大股東行列。

新光金大股東名單中，台新金「董娘」彭雪芬透過新勝投資握有逾51萬張持股排第4、其後依序是匯豐銀行託管麥格里銀行專戶、花旗(台灣)託管野村國際投資專戶、花旗(台灣)託管挪威中央銀行投資專戶、台灣新光實業與大通託管先進星光先進總合國際股票指數等，已不見義聯集團創辦人林義守的堂弟、裕鐵企業董事長林高煌。