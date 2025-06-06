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十大便宜租金捷運宅盤點　最親民捷運站在板南線！

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產提供）

▲永慶房產集團盤點台北捷運房租較低的十大捷運站點，其中房租最便宜的捷運站點為板南線的頂埔站。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

能夠在捷運站附近找到租屋處，是很多租屋族夢寐以求的居住優勢。為了找出房租相對實惠的捷運站點，永慶房產集團根據實價登錄的租金資料，整理出台北捷運沿線房租較低的十大捷運站。其中，房租最便宜的捷運站點為板南線的頂埔站，平均每坪租金只需要745元。

以時間換價格！最便宜捷運站租金行情曝光

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，頂埔站位於新北市土城區，雖為板南線的末端站，但生活機能仍有一定水準，且未來將串聯三鶯線，屆時前往鶯歌、三峽及桃園八德等地將更加便利。此外，站點周邊還有運校重劃區、頂埔科技園區等重大利多，有望促進區域、生活圈發展。但由於距離北市市中心較遠，因此頂埔站周邊的租金價格也相對便宜，近一年每坪平均約為745元，在租屋市場具有一定吸引力。

而緊隨其後的是淡水信義線的淡水站，近一年租金水準平均每坪約757元。陳金萍表示，淡水站周邊除了知名的淡水老街外，巷弄間亦有許多商家，住宅、商業機能交錯並存，日常生活機能無須擔憂，周遭還有淡江大學與真理大學作坐落於此，租屋需求高，再加上房型選擇多元，從小坪數套房到大坪數整層住家皆有，吸引許多租屋族群。過去一年交易件數高達386件，交易量冠居榜單，也顯示周邊的租屋市場相當活躍。

不過，陳金萍也提醒，雖然頂埔站和淡水站周遭房租較為便宜，但從頂埔站至台北車站需約27分鐘，而淡水站至台北車站也需約38分鐘，進入北市市中心的行車時間較長，可謂是以「時間換取價格」，民眾要依自身需求謹慎評估。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產提供）

▲在台北捷運房租較低的十大捷運站點中，徐匯中學站距離台北車站僅需約16分鐘車程，是榜上通勤台北車站時間最短者。

「這兩站」直達台北車站不用20分鐘

徐匯中學站直達台北車站僅需約16分鐘，是此次統計中通勤至台北車站花費時間最少的站點。陳金萍表示，除了距離位於台北市中心的台北車站較近，未來徐匯中學站還將連通環狀線，成為捷運交會站，前往台北市其他區域將更快速。加上公車往來頻繁，大眾運輸系統完備，同時也有重陽橋、台北橋等多座橋梁可直通台北市，整體交通十分便利。此外，站點周邊鄰近熱鬧集賢路熱鬧商圈，也擁有傳統市場、量販店等生活所需設施，生活便利性高。而近一年徐匯中學站周邊租金行情在一坪840元左右，對於想快速進入北市的民眾，是個不錯的選擇。

而同樣直達台北車站不用20分鐘的還有海山站，行車時間預計約19分鐘。陳金萍指出，海山站是土城最熱鬧的區域，周邊不僅有學區、綠地，同時也擁有中央路、裕民路兩大商圈，商業氛圍活絡，整體生活機能十分優良，而靠近土城醫院一帶，不僅近醫療資源，同時也擁有日月光廣場等去處，加上周邊住宅居多，居住氛圍較為靜謐，是不少家庭、通勤族的好選擇。而近一年海山站有248件交易、平均租金落在每坪875元，是高CP值的優質租屋站點之一。

陳金萍提醒，目前租金行情尚未強制進行全面實價登錄，因此相關數據尚未能全面反映實際情況，消費者除可參考相關數據和分析外，亦建議可上房租網站多加比較，或向在地房仲詢問，行情掌握才能更為全面。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產提供）

▲近一年台北捷運周邊住宅租金平均單價最親民十大站點。
 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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