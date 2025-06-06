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海岬型船7個工作日漲57%　與今年最低價相較已是4倍價

▲裕民航運海岬型船。(圖／裕民提供)

▲海岬型船7個工作日現貨市場日租上漲了57.23%。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

一向是大起大落的海岬型船運價，自今年5月28日起，7個工作日現貨市場日租上漲了57.23%，從5月27的15,005美元漲到昨(5日)晚的23,592美元，昨日單日上漲3016美元，日漲幅高達14.66%，如果與2月12日的今年最低價5899美元相較，已經是4倍價。

目前第三季與第四季期貨市場日租在1.86-1.96萬美元之間，高於平均1.7到1.8萬美元的成本價，且估計期貨價還有上漲空間，尤其看好第四季。

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業界指出，昨晚的日租已經逼近3月13日最高的23,992美元，估計很快就會超越前一波高價，由於澳洲的會計年度結算日是6月底，澳洲鐵礦砂搶著出貨，巴西也搶著出貨，估計在6月份運價都會位於高檔，8、9月是西非雨季，屆時運價將會回檔。

今年第四季則是海岬型船船東相當期待的季節，因為非洲幾內亞的西芒杜(Simandou)礦區即將開始量產，根據全球知名的船舶經紀公司Braemar(布瑞瑪) 所提供的訊息，西芒杜的礦砂儲量超過20億噸，擁有65-68%的極高鐵含量，是世界上最豐富的未開發鐵礦床之一。該專案可能標誌著大宗商品市場和海運物流的結構性轉捩點。

其礦石等級在全球市場上脫穎而出，可為鋼鐵生產提供更清潔、更高效的原料。這與中國日益增長的環境要求相吻合，中國鋼鐵製造商面臨著減少排放的壓力。西芒杜礦石的高純度使其特別適合電弧爐，與傳統煉鋼方法相比，電弧爐的碳排放量更少。隨著中國越來越多地轉向脫碳和廢鋼回收，對高品位礦石的需求可能會加劇，這為Simandou提供了戰略優勢。

該礦區的目標是滿負荷生產1.2億噸，相當於全球海運貿易的6-10%左右，雖然與澳洲的9億噸年出口量相比少許多，但在澳大利亞和巴西的一些礦山接近枯竭的情況下，對市場具有一定程度的影響。

由於中國是西芒杜主要投資者，而西非到中國的航程是澳洲的倍數，對於海岬型船的需求也將明顯提高，Braemar估計運價也將水漲船高。

目前國內擁有海岬型船的最多的是裕民航運，共有27艘，外加兩艘30萬噸超大型礦砂船，中國航運有13艘，新興航運是7艘海岬型船外加1艘25萬噸超大型礦砂船。

關鍵字： 海岬型船7個工作日漲57%最低價4倍

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