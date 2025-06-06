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快訊／台積電跌6元至992　台股下挫50點

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者林潔禎／台北報導

美股5日全面收跌，台股今（6）日開盤小幅下跌，指數走跌近50點，台積電下跌6元至992元。

美股5日主要指數收盤如下：道瓊工業指數下跌108.00點或0.25%、42319.74點作收；標準普爾500指數下跌31.51點或0.53%、5939.30點作收；科那斯達克指數下跌162.04點或0.83%、19298.45點作收；費城半導體指數下跌22.43點或0.45%、5010.92點作收。
 

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關鍵字： 台股台積電

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