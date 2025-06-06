東陽前5月合併營收114.32億元 續創史上新高

汽車零組件大廠東陽（1319）今日公佈，5月自結合併營收18.02億元。前5月自結累計合併營收114.32億元，較去年同期累計成長10%，續創史上新高紀錄。

大立光股東會21分結束 小股東力挺讚林恩平「股市周杰倫」

鏡頭大廠大立光（3008）今日舉行股東會，董事長林恩平不改省話一哥性格，僅用21分鐘就結束宣布散會，不過有小股東到場力挺，表示他非常看好大立光，股價可以上攻6000元，甚至認為董事長林恩平是「股市界周杰倫」。

快訊／台積電跌6元至992 台股下挫50點

索尼、任天堂股價大漲超過五成！00949持股近20%，00645、00661也受惠！

在經濟不確定與川普關稅衝擊下，日本遊戲與動畫產業展現強韌，成為資金避風港。隨著暑假旺季來臨，加上任天堂Switch 2上市，遊戲產業動能可望續強。若想長線卡位日本遊戲產業商機，可鎖定四檔日股ETF，其中復華日本龍頭（00949）遊戲類股持股近20%領先群雄，最能掌握成長契機。

00929六月配息維持0.07元！70萬股民吃下定心丸：撐過低潮，期待填息續航

復華台灣科技優息（00929）六月配息維持每單位0.07元，讓不少股民吃下定心丸，期待未來有望回升至0.1元水準。值得留意的是，00929五月規模小幅增加，初步擺脫連月規模下滑的陰霾。

川普上任後首發！匯率操縱國開獎 台灣續留觀察名單

美國財政部在川普上任後公告首份匯率操縱調查名單，台灣等9大經濟體續留「觀察名單」，報告同時指出，未發現美國主要貿易夥伴有操縱匯率情況。

海岬型船7個工作日漲57% 與今年最低價相較已是4倍價

一向是大起大落的海岬型船運價，自今年5月28日起，7個工作日現貨市場日租上漲了57.23%，從5月27的15,005美元漲到昨(5日)晚的23,592美元，單日上漲3016美元，日漲幅高達14.66%，如果與2月12日的今年最低價5899美元相較，已經是4倍價。

深化台日創新合作！ 中華開發創新加速器正式進駐福岡

中華開發資本（下稱開發資本）旗下開發創新管理顧問公司（下稱創新管顧）宣布，繼東京據點後，正式於福岡設立第二個日本據點，持續拓展在日布局、擴大業務版圖至西日本。創新管顧與國際知名創新基地 Cambridge Innovation Center（下稱 CIC）為策略合作夥伴，此次進駐 CIC Fukuoka，象徵雙方合作關係邁入新階段；同時也彰顯創新管顧與 Cool Japan Fund 於 2024 年 8 月共同設立中華開發跨境創新基金（下稱跨境創新基金）後，在推動台日創新與投資合作方面累積的具體成果與綜

聯電5月營收194.8億元年月雙減 前5月寫史上同期次高

晶圓代工大廠聯電（2303）今日公布5月合併營收為194.8億元，月減4.7%、年減0.15%。前5月營收約為977.93億元，年增4.17%，寫歷年同期次高。

大宇資下半年目標推3款遊戲 餐飲事業表現亮眼成小金雞

大宇資（6111）今（5）日舉行股東會，董事長凃俊光也表示，上半年推出的自製遊戲《無盡夢迴》雖然未達預期，但下半年將積極發力，預計分別於8月、9月與10月推出三款代理新作，其中一款為知名動漫IP授權遊戲，也有望帶動整體遊戲業績回升。