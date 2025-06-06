台灣央行降息再等等！　彭博：新台幣升值帶來流動性快速衝高

▲新台幣升值帶動流動性快速衝高。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

全球央行掀降息風，但根據《彭博》報導，台幣強勢升值的影響外溢至本地貨幣市場，不斷湧入的台幣流動性已推動拆款與短票利率走低，回落至去年央行調升存款準備率前的水位，這個連鎖效應或意味著央行貨幣政策不必急著啟動降息周期。

《彭博》報導，台灣央行在2024年升息一次與升準兩次後，迄今是少數仍未降息的亞洲經濟體，藉以抑制通膨及過熱的房市。但川普政策所引發的去美元資產疑慮，在5月初引發台幣的罕見快速升值，出口商急著出脫美元且暫泊在貨幣市場、外資匯入、本地投資人贖回海外資產，均讓台幣流動性快速衝高。

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據拆款中心數據，銀行間一周期台幣拆款平均利率近幾個月震盪趨跌，而其高位利率自5月開始快速下跌至目前的1.49%，觸及2024年3月以來低位。同時，具指標性的30天期短票次級市場利率亦跌至逾一年新低。

報導稱，法國興業銀行大中華區經濟學家Michelle Lam指出，目前寬鬆的貨幣市場有助於企業取得資金，降低台灣央行貨幣政策必須轉向的急迫性。她預期台灣央行將在今年12月降準或是降息，但也可能延遲到2026年才會行動，取決於關稅的實際影響，而提前拉貨潮使得目前科技產品的出口需求仍具韌性，預期要到今年較晚才會轉弱。

央行存單發行餘額在周三攀升至7.88兆元台幣、創2024年5月以來新高，同樣反映了寬鬆態勢，意味著銀行必須增加申購存單來消化餘錢。央行存單發行在4月及5月已經淨增加共約6300億元台幣，為2020年底至2021年初以來最大的連續淨增發，而當時亦逢台幣大幅升值的時期。



