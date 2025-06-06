大立光林恩平：產能滿載「7月比6月好」　匯率影響5%毛利率

▲大立光董事長林恩平。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台中報導

鏡頭大廠大立光（3008）今日舉行股東會，媒體在會後提問在關稅及匯率夾擊下，下半年展望如何，董事長林恩平則表示，光這兩點下半年就沒有樂觀的理由，但他還是指出，目前產能利用率滿載，七月會比六月好。

林恩平說，目前客戶在這個時段上的預測，會建立在擔心拿不到足夠的貨，但他們隨時可以更動，這就是這個行業沒辦法的地方，至於產能目前是利用率滿載，目前已經滿了就沒辦法向上拉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於後市展望，林恩平則說，七月會比六月好，六月會屬於第一次的先行備料，七、八月才會是大動能。

手機鏡頭展望部分，林恩平說，今年某些鏡頭規格開的蠻高的，但可惜量不多，酷戶要開這麼高的規格，代表他們某些部分還是需要傳統光學產業來支持。

海外設廠進度部分，林恩平則說，之前客戶有提到，但後續沒追蹤，也就停了。機器人進度部分，林恩平透露，機器人其實一直都有在做，只是不像黃仁勳做的那塊，大立光是做工廠生產這塊，目前工廠也已經導入AI管控，目前工業手臂有案子，但還沒有量產，人形機器人視覺得部分今年有機會出貨，而且是海外客戶。

至於匯率影響部分，林恩平則說，公司目前現金和美金是一半一半，美金匯損是無法避免，光以近期單月來看，會影響4到5%毛利率。

談到和德商的訴訟，林恩平坦言，其實他們第一次寫信來，就說要用媒體的力量拿錢，他們可能也不想走司法，只要一開股東會就寄信來，這沒辦法防範，但媒體輿論會不會影響到他，林恩平則笑說，他沒有這個神經，所以不會影響到他。