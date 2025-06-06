AI房產科技不斷進化　永慶房屋「AI導覽」自動介紹房屋特色

▲永慶房屋推出的「AI導覽」新服務，能夠自動生產房產介紹短影音，幫助消費者用影音掌握房屋特色。（圖／永慶房屋提供）

財經中心／綜合報導

AI技術的問世，也讓賞屋過程變得更便利多元。永慶房屋推出的「AI導覽」新服務，運用AI技術和自動化流程，自動生成房屋介紹短影音，提供消費者更多元的賞屋方式，也為屋主提升房屋曝光機會。永慶房屋「AI導覽」功能支援永慶房屋雙北直營地區物件，消費者進入永慶房仲網物件頁面後，點選「AI導覽」功能鈕即可體驗。

房屋特色讓永慶AI說給你聽

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，永慶房仲網上的物件多元、資料詳盡，但是消費者不見得有充足的時間，可以詳讀所有住宅細節。為了提供消費者更多元的賞屋方式，永慶房屋推出「AI導覽」新服務，運用AI語音生成技術，在一分鐘的影片內，由永慶智能助理講述房屋的坐落區域、坪數格局、社區介紹、周遭生活機能，快速描繪房屋特色。便利消費者以觀看的方式，掌握房屋亮點，篩選出自己喜歡的房子，讓找房精準又輕鬆。

「AI導覽」也為屋主製作更多元的房屋行銷素材，促進房屋曝光。陳賜傑分享，短影音已經成為當今網路行銷的重要工具，由「AI導覽」自動生成的房產介紹短影音，讓永慶房屋的經紀人員得以透過多元行銷管道觸及消費者，快速捕捉潛在消費者的注意力，進而吸引有興趣的購屋族，提升房屋的成交機會。

▲消費者只要到永慶房仲網物件頁面上點選「AI導覽」，就能透過影片掌握房屋的坐落區域、坪數格局、社區介紹、周遭生活機能等資訊。

永慶房屋不斷創新房產科技促進三贏

「AI導覽」也幫助永慶房屋經紀人員大幅減輕工作負擔。陳賜傑指出，部分消費者偏好以影片形式來挑選房屋，但是對於部分不擅長拍攝影片、或是不善於表達自己的經紀人員而言，產製房產影片可能需要耗費大量時間。透過「AI導覽」的自動化影片生成流程，經紀人員只需要一鍵，就能快速生成房產介紹短影音，提供給有需要的消費者，讓服務更高效、也提升消費者的體驗！

這些永慶房屋開發的AI房產科技，不僅提升購屋族的找房效率和體驗、幫助屋主增加房屋曝光促進銷售，也大幅減輕了經紀人員的工作負擔，促進購屋族、屋主和經紀人的三贏局面。陳賜傑表示，永慶房屋不斷投入科技創新，針對不同需求的消費者，提供便捷的賞屋方式。未來永慶會持續從消費者需求出發，提供創新的賞屋科技，讓消費者享有最佳的購售屋體驗。