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SCFI上周大漲近31%之後、本周續漲8%　南美線飆漲近42%　

▲紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供）

▲美東線運價相對穩定，預計下周每大箱降約500美元。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

美西線6月1日每大箱(40呎櫃)調升至6000美元，呈倍數上漲之後，6月3日就開始回跌，跌了500美元，下周一(9日)美國西南岸航線還要再下修400美元，美國西北岸與東岸也將下修400-500美元，歐洲線每大箱則維持在2400-2500美元。今(6)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲167.64點，漲幅8.09%，指數來到2240.35點。

由於SCFI屬於預報制度，因此與實際運價會有落差，南美線(桑托斯)運價飆漲，業界估計與船東將部分船隻調往美國線有關，才會連兩周價漲幅都逾四成，本周單周每箱(20呎櫃)上漲了1162美元。

今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價1667美元，上漲434美元，漲幅8.39%；地中海線每箱3302美元，上漲241美元，漲幅7.87%；美西每大箱5606美元，上漲434美元，漲幅8.39%；美東每大箱6939美元，上漲696美元，漲幅11.15%。

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波斯灣線每箱運價1929美元，上漲237美元，漲幅14.01%，南美線(桑托斯)每箱運價3959美元，上漲1162美元，漲幅41.54%；東南亞線(新加坡)每箱運價446美元，上漲5美元，漲幅1.13%。

關鍵字： SCFI上周大漲近31%之後、本周續漲8%　南美線飆漲近42%　

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