需求升溫　第二季伺服器與PC DDR4合約價漲幅擴大

▲第二季server與PC DDR4價格上漲。（示意圖／CFP）

記者高兆麟／綜合報導

根據TrendForce最新調查，由於受到DRAM主要供應商將逐漸收斂server和PC DDR4產出，以及美國關稅導致買方積極提前備貨等因素，支撐第二季server與PC DDR4價格上漲，預估漲幅將優於先前預期，分別季增18-23%和13-18%。

TrendForce表示，DDR4世代的生命週期已超過10年，需求逐步由DDR5取代，加上HBM、DDR5、LPDDR5(X)等產品的利潤率皆明顯較高，各主要供應商已規劃終止生產DDR4，最後出貨時間分別大約落在2026年初。目前觀察供應商的EOL(end of life)通知皆是針對server與PC客戶，consumer DRAM則因主流需求仍為DDR4，廠商將持續出貨DDR4顆粒產品。

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進入第二季後，雲端服務業者(CSP)的general server建置需求維持穩健，存儲server需求在AI server的配套應用甚至上修，助益對應DDR4記憶體的訂單追加。此外，CSP因應原廠EOL的策略性備貨，亦促使TrendForce調整第二季server DDR4模組價格漲幅，由原本的季增5-10%，上修為18-23%。

四月上旬美國宣布對等關稅、90天寬限期等政策變化，導致PC OEM預期性的提前要求ODM拉高生產量，並加速鋪貨至美國通路，以避開7月9日關稅豁免到期後的不確定性。隨著server DDR4供需轉趨緊張，對單位位元售價較低的PC DDR4供給產生排擠現象，進而推升價格上漲空間。因此，TrendForce預估第二季PC DDR4模組合約價將季增13-18%，漲幅較先前估計的3-8%明顯擴大。

展望第三季DDR4合約價格趨勢，供應商生產策略及關稅政策為主要的不確定性，不排除主要供應商在產出逐漸收斂下，預期性的備貨需求將再推升價格漲幅高於預期。TrendForce將持續觀察DDR4後續供應商的產出策略及下游客戶的備貨策略如何變化。