2 原因迎來強勢日圓　野村預測兌美元匯價看漲至136

▲市場預估將迎來強勢日圓 。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

日本最大的投資銀行之一野村控股公司表示，隨著日本投資者撤出美國資產帶動日圓資產殖利率攀升，再加上美國在貿易談判期間對匯率的隱性壓力，未來幾個月日圓兌美元匯率可能上漲約 6%。

根據《彭博》報導，野村控股公司建議做空美元兌日圓，目標是到9月底將美元兌日圓匯率從目前的145左右下跌至136價位（亦指，日圓兌美元匯價看漲至136價位）。

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野村證券分析師包括Yusuke Miyairi、Yujiro Goto和Dominic Bunning在周五給客戶的報告中寫道，預計日本央行穩步升息將「鼓勵國內投資者增持國內債券，而非海外債券」。

另在敏感的雙邊貿易談判期間，儘管分析師預計美日之間不會達成任何象徵性的外匯協議，但「市場仍然預期存在一種默契，以推動美元走弱。」

美國財政部在當地時間周四發布的半年度貨幣報告中呼籲日本央行繼續升息，認為貨幣政策收緊有助於「日圓兌美元疲軟的正常化」，以及「雙邊貿易亟需的結構性再平衡」。

5月初在中美貿易談判取得突破，導致日圓等避險資產遭到廣泛拋售後，野村團隊撤回了先前對美元兌日圓的做空建議。儘管如此，日圓兌美元匯率在第2季迄今仍上漲了約3.5%。

