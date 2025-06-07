統一發票「106人抱走2.1億」　財政部公開8成中獎者共通點

▲統一發票是民眾的小確幸。（示意圖／CTWANT提供）

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每期的統一發票對獎是民眾的小確幸，總希望至少中個200元，但槓龜的人也不少。114年3、4月統一發票開獎，共有106人抱走大獎，總獎金高達2.1億元，財政部也公開中獎者的共通點，近8成都靠同樣的方法中獎。

財政部說明，本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項的幸運得主計有106位，其中有81位幸運民眾使用「載具」儲存雲端發票，相當於近8成得主都用「載具」。使用的載具種類以手機條碼（40張）最多，依序為會員載具（31張）、公用事業載具（4張）、跨境電商（3張）、信用卡載具（2張）儲值卡（原電子票證）（1張）。

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財政部指出，共通性載具「手機條碼」可將其他各種載具歸戶綁定，集中管理各種載具所儲存的雲端發票，並可透過財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，每期中獎獎金將自動匯入指定金融帳戶，可省去親赴代發獎金單位領獎的時間及4‰印花稅；若未設定領獎帳戶，且未列印電子發票證明聯者，也能利用財政部統一發票兌獎APP兌領獎金。

為了鼓勵民眾利用載具儲存雲端發票，財政部也傳授「雲端發票4步驟」，首先安裝統一發票兌獎APP，接著申請或綁定手機條碼，再設定領獎帳戶和載具歸戶，立即享有自動對獎、中獎主動通知、獎金直接入帳，不僅能避免發票遺失或忘記領獎等，還享有雲端發票專屬獎機會，每期包含100萬元獎30組、2000元獎1.6萬組、800元獎10萬組及500元獎245萬組，對獎機會多1次。

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