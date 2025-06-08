查水錶害的！繼承北市信義區不動產速脫手　稅金竟高出6倍

▲看屋示意照，非指當事人。（圖／記者項瀚攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國稅局查水錶揪漏稅！財政部北區國稅局揭露最新案例，小李（化名）賣掉爸爸遺留的台北市房地產，原本只申報24萬元所得稅，稅務人員核對水電費支出明細認定要課房地合一稅，導致總繳稅金高達153萬元，較原繳稅金高出6倍，小李不服申請復查仍遭到駁回。

小李前年9月5日從已過世的爸爸老李名下繼承台北市信義區房地產，去年1月4日賣掉，隨後自行申報課稅所得646萬元，減除自住房地免稅額400萬元，依10%稅率繳納24萬元。

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不過北區國稅局調查發現，小李從來就沒有將戶籍遷至信義區繼承不動產處，不符合自住房地要件，按持有期間超過5年，未逾10年適用稅率20％，核定小李應補稅額129萬餘元，加上原本已先繳的24萬元稅金，總繳額來到153萬元。

小李不服，復查主張爸爸老李自106年12月23日買賣取得信義區房地並設籍自住，其繼承後仍接續居住於信義區房地，符合自住房地租稅優惠適用要件，案經國稅局以小李持有信義區房地併計老李持有期間雖滿6年（106年12月23日至113年1月4日），但是小李或其配偶、未成年子女未曾設籍於繼承不動產上，且小李繼承後的信義區房地用水用電資料呈現0度或零星度數，核認繼承後並無供人居住使用的客觀情事，與「個人或其配偶、未成年子女設有戶籍並居住於該房屋連續滿6年」要件不符，因此駁回他的復查。

財政部提醒，《所得稅法》第4條之5第1項第1款規定，個人交易房屋土地同時符合下列要件者，可享有自住房地租稅優惠，其要件為：一、個人或其配偶、未成年子女設有戶籍、持有並居住於該房屋連續滿6年。二、交易前6年內，無出租、供營業或執行業務使用。三、個人與其配偶及未成年子女於交易前6年內未曾適用本款規定。此外，前揭自住房地如因繼承而取得，於認定持有期間滿6年的條件時，除個人持有期間外，尚得併計被繼承人的持有期間，惟持有人於該期間內亦須符合自住房地要件。

稅務人員提醒，若未於該出售房地辦竣戶籍登記，或未有居住事實，或有出租情事，皆不適用該項租稅優惠。