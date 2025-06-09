兒清大畢業不去台積電　爸傻眼「有必要這麼不屑？」內行笑了

▲台積電。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台積電薪資待遇優渥，是不少人夢想進入的職業之一，一名爸爸就表示，兒子正在念清大電機系研究所，快要畢業了，與兒子討論到工作，詢問是否考慮進入台積電或鴻海，沒想到兒子卻露出「不屑」的態度，表示自己的目標是R牌IC設計公司，讓原PO感到困惑，貼文掀起討論。

一名父親在Dcard發文，「兒子一直想去他想去的公司」，與兒子的關係一般般，最近兒子即將從清大電機系研究所畢業，好意詢問兒子是否考慮進入台積電，甚至提出可透過朋友安排面試鴻海，但兒子卻露出「不屑的態度」拒絕，目標是R牌的公司。

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兒子的舉動讓原PO很受傷，「很不理解他的想法，他有必要這麼不屑看我嗎？我只是給他意見而已」。原PO解釋，並不是要控制，只是想給建議，「如果去小公司有點可惜，待遇或許比較差，但我不會逼他」。

貼文曝光，不少科技業人士留言，「台清交電資的學生通常首選絕對不會是台積電，對於做晶片設計的學生來說，R公司可是一線的頂尖公司，薪資也非常高」、「可以去IC設計卻叫人家去系統廠，真的沒必要這樣毀了兒子的人生」、「你兒子很優秀，請相信他的決定」、「R牌的薪水等級絕對是讓台積哭暈在廁所的」。