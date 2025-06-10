台股漲逾413點重回2萬2 00940順勢填息

採月配息、受益人數逾73萬的高息ETF元大台灣價值高息（00940）於今（10）日進行第12次配息，每股配發0.03元，持有一張能領息30元，受到大盤漲回2萬2千點帶動，上漲0.07元或漲幅0.79%，股價來到8.98元，順利填息，此次股息將於7月1日入帳。

股票變壁紙！41年連接器廠下櫃日提前至7／21 3.77萬人血本無歸

3.77萬股民血本無歸！上櫃連接器廠樺晟（3202）因賣掉重要子公司導致主要營收及獲利來源喪失，且未依規定經審計委員會審議並提供櫃買中心補正資料，因此遭櫃買中心依規定公告提前於7月21日終止買賣。

快訊／台積電漲20元至1025 台股漲逾200點挑戰2萬2

美股4大指數漲多跌少，台股今（10日）以21921.24點開出，指數大漲130.95點，漲幅0.6％，指數隨後漲勢擴大至205點以上，逼近2萬2000點整數關卡。

海岬型船日租近2.5萬美元、創今年新高 裕民6月業績將明顯好轉

裕民(2606)5月合併營收11.34億元，年減17.12%、月減7.05%，今年前5個月營收57.85億元，年減10.56%。由於海岬型船現貨市場日租自5月28日開始上漲，自5月27日的15,005美元漲到昨(9日)晚的24,961美元，創今年新高，累計這波漲幅高達66.15%，裕民擁有27艘海岬型船，其中半數在現貨市場，估計6、7月業績將會明顯好轉。

73萬人腳麻！00940配0.03元「有苦衷」 逆轉勝看2關鍵

先看年初到現在的淨值組成變化，2025年開盤的收益平準金是0.15元，資本平準金大概虧0.7元，但最近收益平準金剩下0.04元，資本平準金虧損快接近1元。

品牌結構調整與新品牌助攻 築間5月營收月增19.13%至4.44億元

連鎖火鍋品牌築間餐飲集團（7723）今日公告2025年5月合併營收新台幣4.44億元，受惠旗下新品牌持續展店，以及母親節檔期促銷活動帶動聚餐需求，單月營收較上月成長19.13％；築間持續調整餐飲品牌結構，強化營運靈活度，累積1-5月合併營收達21.56億元。

匯損拖累！台灣人壽5月虧逾28億 母公司中信金前5月EPS為1.27元

受到新台幣5月升值近7%影響，中信金（2891）今（9）日公告子公司台灣人壽5月稅後虧損28.29億元，不過累計前5月稅後獲利14.48億元，雖仍為正數，但較去年同期下滑。受此影響，中信金5月自結稅後純益21.15億元，累計前5月稅後純益246.76億元，每股稅後純益（EPS）則為1.27元。

威力彩貳獎3組集中士林彩券行 潛在中獎人指向英業達員工

威力彩邁入連30槓，下期上看11.2億元。不過9日開出4注貳獎中，有3注皆由台北市士林區文林路143號「飛來發彩券行」開出，每注獎金550萬元。

旺春輪船長下令棄船是考慮船員安全 船公司與保險公司並未棄船

英國保賠業台灣公司高階指出，萬海航運新加坡子公司的「旺春輪」在航往印度孟買途中發生爆炸事件，船長下令讓船員棄船是要確保船員人身安全，但是船東與保險公司並未放棄船隻，船東也會根據船貨救助狀況決定是否宣布共同海損，由船、貨與貨櫃等利益相關者共同承擔救助等費用。

漢翔借空軍IDF單座機執行任務發生爆胎 公司：相關人員已懲處

漢翔（2634）今年5月23日發生借用空軍的IDF單座機(機號1451)執行任務，於返回台中清泉崗基地，落地後滑行發生爆胎事件，卡在軍民共用的跑道無法動彈，30分鐘後才排除，導致軍機與民航機起降都受影響，漢翔今日表示，此事件為本公司人員未執行落地檢查，飛行員未遵守紀律減速所導致，目前已對相關人員進行懲處，也再次嚴格要求所有工作人員務必嚴謹遵守技令與操作規範。