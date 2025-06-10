股票變壁紙！41年連接器廠下櫃日提前至7／21　3.77萬人血本無歸

▲投資市場示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者高兆麟／台北報導
3.77萬股民血本無歸！上櫃連接器廠樺晟（3202）因賣掉重要子公司導致主要營收及獲利來源喪失，且未依規定經審計委員會審議並提供櫃買中心補正資料，因此遭櫃買中心依規定公告提前於7月21日終止買賣。
櫃買中心指出，樺晟本來就因為財報問題從今年4月7日暫停交易、5月16日併案公告繼續停止買賣，今年4月24日經董事會決議處分重要子公司HIGH TEK HARNESS ENTERPRISE CO., LTD.(SAMOA)剩餘37.04%股權致喪失控制力，未事先委請獨立專家就本案對股東權益影響出具意見書，並提請審計委員會審議及董事會討論是否影響繼續上櫃，明確違反規定。
樺晟疑似在前年利用假合約，挪用公司資金上千萬元，魏姓董事長等經營階層涉嫌《證交法》特別背信等罪，台北地檢署今年5月間指揮調查局搜索公司等7處，並約談相關財務主管等4人到案，至於魏姓董事長因故未到，將擇期傳喚，事後財務經理張秉鈞40萬元交保，廠商鴻承公司林莉莉40萬元交保，其餘請回。
櫃買中心9日表示，經二度函請樺晟檢送前揭資料仍未補正，樺晟於114年5月23日公告併案繼續停止買賣，原終止買賣時間為11月18日，惟9日查到樺晟股權交易已經完成，且仍未依規定補足文件，因此公告7月21日終止買賣。
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