國際醫療暨健康照護展逾7600人觀展　三大買主來自日、中、韓

▲採購洽談會國際買主熱烈參與並表達高度合作意願。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦的台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）上周六(7日)圓滿落幕，為期三天的展覽共吸引國內外逾7600名參觀者，前五大買主來源國依序為日本、中國大陸、南韓、泰國、美國。

多國國際買主組團來台參觀採購，尋求創新醫療解決方案，亦有重量級買主到場洽談，顯示全球對醫療產業的需求與應用日益提升，進一步帶動跨領域合作與產業商機。

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隨著AI技術成熟，在全球醫療的應用場景也快速發展，從預防醫學、臨床診療、復健照護到居家健康管理，人工智慧正全面驅動醫療體系的創新轉型。今年Medical Taiwan緊扣國際趨勢，展出內容全面升級，機器人與人工智慧的深度結合，更成為本屆展覽的一大亮點。

多項創新醫療輔助設備首次亮相，包括上銀科技推出的下肢復健機器人、長庚醫學開發的智慧搬運機器人、德煌生醫的Dr.AI輔助診斷平台，以及安克生醫針對甲狀腺檢測所打造的超音波AI分析系統等。這些應用從醫院臨床到居家健康管理，展現出智能科技如何重塑照護流程，也彰顯台灣在全球智慧健康生態系中的關鍵地位。

為讓新創的技術商品化並加速與產業鏈對接，Medical Taiwan 持續強化「M-novator 新創展區」，並於展會首日舉辦M-novator新創發表會，現場團隊發表創新醫療解決方案，包括博想醫學科技開發的非侵入性腦中風AI影像評估技術、PranaQ的AI睡眠呼吸監測穿戴裝置，以及倍智醫電的AI肺部影像判讀系統，展現新創在智慧醫療領域強勁的研發動能，吸引富邦金控、元大、兆豐等多家創投與金融業界專家到場交流。

外貿協會表示，此次Medical Taiwan一對一採購洽談會熱絡，計有來自美國、蒙古、柬埔寨、以色列、瓜地馬拉、法國、德國、巴西、阿拉伯聯合大公國等16國61位買主，與131家廠商進行315場次的洽談。

另也特別邀請美國大型醫療體系代表Wellstar Health說明採購流程及市場規範，吸引52家廠商參與。與會業者表示，對於未來進軍美國市場與關稅制度的應對能因此得到實質上的助益，對開拓北美市場信心大增。

此外，由經濟部智慧財產局設立的「台灣專利超級站」也於展會中亮相，展出多項獲獎專利產品，涵蓋診療技術改良、創新醫材與智慧健康監測等領域，如英華達的雲端生理量測系統、鴻海研發的遠距多功能檢測儀、高昌生醫的微型呼吸器等，充分展現台灣在醫療科技創新上的研發實力。

此次展覽吸引來自美國、日本、南韓、泰國等地國際買主積極洽詢合作，突顯台灣醫療技術與專利成果在全球市場的競爭力與商機潛力。

隨著全球對智慧醫療解決方案的需求持續升溫，Medical Taiwan已成為亞洲指標性平台，不僅串聯台灣醫療產業的創新動能與技術優勢，更成功促進國際交流與市場合作，多家參展商高度肯定今年買主來源多元且參與熱絡，實質提升媒合效益。

2026Medical Taiwan將於明年6月25日至27日於世貿一館再度登場，持續扮演推動產業升級與拓展全球市場的重要橋梁，引領台灣醫療產業在國際舞台上發光發熱，更多訊息可至Medical Taiwan官網www.medicaltaiwan.com.tw查詢。