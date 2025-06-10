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2025《安永世界企業家大獎》！瑞典企業家奪年度大獎　華城電機許逸德受矚目

▲▼華城電機,許逸德,安永世界企業家大獎。（圖／財團法人台北市安永文教基金會提供）

▲華城電機許逸德總經理（圖左）代表臺灣，參加2025《安永世界企業家大獎》頒獎典禮。（圖／財團法人台北市安永文教基金會提供，下同）

財經中心／綜合報導

當全球面臨能源轉型、氣候變遷與地緣風險等多重挑戰，企業不再只有經濟產值，更是推動社會與環境永續的重要力量，在這樣的時代背景下，《安永企業家獎》被譽為「企業家奧林匹克」，每年表彰具備創新思維、長期價值與永續影響力的領袖人物，並於摩納哥蒙地卡羅舉辦全球總決選，今年邁入第25屆，共有來自43國的51位傑出企業家齊聚一堂，交流商業智慧與責任願景，代表台灣出席的華城電機總經理許逸德，以深耕電力產業、推動智慧製造與綠色能源的卓越表現，成功讓家族企業轉型升級，在國際舞台上嶄露頭角。

▲▼華城電機,許逸德,安永世界企業家大獎。（圖／財團法人台北市安永文教基金會提供）

▲2025《安永世界企業家大獎》得主-瑞典企業家Stina Ehrensvärd。

2025《安永世界企業家大獎》最高榮譽，由瑞典科技公司Yubico創辦人Stina Ehrensvärd榮獲。擁有工業設計背景的她，長年致力於將科技以簡單直覺的方式，回應人類對數位安全的基本需求。自2007年創立Yubico以來，該公司已為全球超過160個國家、數以千計的企業與政府單位提供線上身分驗證解決方案，成為全球網路安全領域的領導品牌。Stina堅信「數位身分安全是基本人權」，持續推動隱私保護與資訊防護的普及。安永全球主席暨執行長Janet Truncale表示，Stina不僅展現企業家精神，更以科技向善的理念實踐影響力，是本屆具標竿意義的企業家代表。

▲▼華城電機,許逸德,安永世界企業家大獎。（圖／華城電機提供）

▲台灣企業家代表-華城電機總經理許逸德，與安永領導及亞太區企業家於頒獎晚宴中合影。

在這場全球創業精神的盛會中，台灣也展現堅實的實力，由華城電機總經理許逸德代表出席，肩負台灣產業轉型與能源技術的領導者，站上國際舞台，作為2024《安永企業家獎》大獎得主，許逸德憑藉其推動企業數位轉型、跨足綠能與智慧製造的表現，向世界傳遞台灣企業的創新實力與永續價值。

許逸德是一位充滿熱情的企業家，也是家族第三代掌舵者，他如何翻轉傳產業務模式、拓展顧客與業績，並跨入智慧製造與能源科技領域，備受國際關注，許逸德展現強大執行力，秉持「解決顧客問題」的核心理念，導入系統化管理與客製化解決方案，不僅讓產線與訂單無縫整合，更藉由業界少見的「售前諮詢」服務搶下關鍵合作機會，近年在離岸風電、太陽能等綠能領域市占率高達四至五成，成功讓這家老字號電機廠，在國內外能源轉型浪潮中站穩腳步。

在數位轉型與ESG浪潮下，許逸德更率先導入AI機器人與智慧報價系統，推動智慧製造，並從產線優化、能耗管理到循環經濟全面佈局，打造符合「淨零碳排」的新世代企業。華城電機也制定ESG永續指標、汰換節能設備、強化節能電力產品研發，讓「製造本身就是永續」不再只是口號。

許逸德深知人才是企業永續的關鍵動能，除設立企業大學、培養管理與技術雙軌人才，更設有獎金制度、內部創業支持方案，讓員工在組織中實現自我價值，華城電機不僅轉型有成，更展現台灣企業的國際競爭力。2025《安永企業家獎》報名截止日期從即日起至7月31日止，邀請臺灣企業家共襄盛舉，參與全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。

官網連結►https://www.ey.com/zh_tw/entrepreneur-of-the-year-taiwan

▲▼華城電機,許逸德,安永世界企業家大獎。（圖／華城電機提供）

▲各國企業家齊聚交流。

關鍵字： 華城電機許逸德安永世界企業家大獎

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