川普關稅嚇出超狂拉貨潮 5月出口衝517億美元刷歷年新高

川普關稅拉貨潮持續推升台灣進出口表現。財政部統計長蔡美娜今（9）日指出，5月來自人工智慧（AI）等新興科技應用需求熱度不減，加上客戶端於美國對等關稅緩衝期內，順勢加大拉貨力道，推升5月出口至517.4億美元，首度站上500億美元，年增38.6%，連續19個月正成長。

新台幣升值 台塑、南亞、台化5月營收月減率5～8％

受到新台幣升值因素影響，台塑四寶5月普遍不如4月，惟衰退有收斂的現象，台塑化（6505）5月營收為455.39億元，月減率1.5%，台塑（1301）、南亞（1305）、台化（1326）月減率落在5～8%。

記憶體報價上漲助攻！威剛5月營收41.69億元 創15年來單月新高

受惠於DRAM與NAND Flash報價齊揚，記憶體模組大廠威剛科技（3260）5月營收以41.69億元交出史上最強五月，並刷新2010年4月以來單月營收新高。

獨／陶朱隱園借款剩53億待還 銀行團4條件寬緩

信義區豪宅「陶朱隱園」銷售期間爆出大筆聯貸繳款異常，債權銀行透露，亞太工商聯實際待償還6家銀行的資金已降至53.09億元，各銀行債務協商部位約落在3億元至22億元不等，由於過去7年來亞太工商聯還款繳息正常，欠款已從85億元降至53億元，銀行團提出4大要求，讓陶朱隱園聯貸案可以繼續往下走。

法人：SCFI年減近三成 復航紅海日增、匯兌損失等不利船運

長期追蹤貨櫃航運股的法人出報告指出，上周五(6日)上海航運交易所貨櫃運價指數SCFI數年減近三成、法國達飛航運6月搶先恢復紅海航線、海運相關業界5月應收都有較大匯兌損失，加上中美關稅前景未卜，投資人必須注意。

台積電睽違3個月收復千元大關 終場1005元作收、漲幅1.01%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日在暌違近三個月後，收復千元大關，終場收在1005元，上漲10元或1.01%，盤中最高價也來到1010元。

世界先進5月營收35.5億元 月減3.38%、年減0.56%

晶圓代工大廠世界先進（5347）今（9）日公佈內部自行結算之2025年5月份合併營收約為新台幣35.50億元，較2024年同月35.70億元減少約0.56%。

台幣升值衝擊！保瑞5月營收15.1億元 年減10.7%

保瑞藥業（6472）今日公告5月自結合併營收為新台幣15.1億元，較去年同期衰退10.7%，若以美金計價則較去年同期衰退約6%，造成此狀況主要原因為台幣升值所致；若以4月時相對穩定之匯率計價，則營收約可增加1億元。保瑞1~5月累計營收約為83.5億元，年增35.0%。

台光電獲內外資按讚目標價衝上千元 盤中翻紅漲逾2%

受惠AI伺服器需求強勁，銅箔基板廠台光電（2383）近期獲得內外資齊聲按讚，不但獲台股重量級ETF元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）納入成分股，美系外資更進一步出具報告認為台光電今年有望賺逾5個股本，上調目標價至千元，今（9）日盤中股價由黑翻紅，午盤後漲逾2%。

AI需求伸向傳產 謝金河：台玻、台塑有機會

中國大陸經濟表現疲軟，傳統產業競爭白熱化，許多大型集團面臨獲利下滑，甚至虧損的命運，財信傳媒董事長謝金河觀察到，中國大陸經濟高度成長不再，面臨過剩產能競爭，讓許多企業啟動轉型，以「傳統產業的翻轉之路」為題撰文，點評台塑、台泥、台玻轉型現況，並認為台玻、台塑是在AI浪潮下有機會翻轉現況的公司。