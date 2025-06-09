法人：SCFI年減近三成　復航紅海日增、匯兌損失等不利船運

▲法人點出貨櫃船運目前出現的幾個重要現象。（圖／港務公司提供）
記者張佩芬／台北報導
長期追蹤貨櫃航運股的法人出報告指出，上周五(6日)上海航運交易所貨櫃運價指數SCFI年減近三成、法國達飛航運6月搶先恢復紅海航線、海運相關業界5月應收都有較大匯兌損失，加上中美關稅前景未卜，投資人必須注意。
上周五SCFI報2240.35點，去年6月7日報3184點，年減29.64%；營運規模名列全球第三的達飛航運本月恢復航行紅海，紅海的船舶交通量與去年8月相較增加了60%；台幣兌換美元大幅升值，較去年同期平均匯率增加6.3%。
法人考量今年第二季美元大幅貶值，船公司必須認列匯兌損失，貨櫃三雄2Q單季獲利出現年減與季減機率明顯增加。下半年，面對第三季中美關稅寬限期90天屆滿，需求衰退的可能，各國即使與美國達成關稅協議，關稅都會上升，稅率的上升將會衝擊需求。
另依據克拉克森(CLARKSONS)統計，截至今年5月9日最新資料，全球待交貨櫃新船訂單達943萬箱(20呎櫃)，相當於未來3年，全球貨櫃船隊再增29%。
中美倫敦經貿磋商今日展開，這家法人分析是美國乙烷對決中國稀土，加上川普厭惡TACO(川普總是膽怯)標籤，美中關稅戰隨時可能再度升溫，屆時貿易禁運將衝擊貨櫃航運。
讀者迴響