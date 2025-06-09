萬海船隻航往孟買的途中發生重大爆炸　4名失蹤船員兩名為台灣籍

▲萬海航運發布重大訊息說明船隻失火事件。（圖／翻攝自公開資訊觀測站）

記者張佩芬／綜合報導

根據印度ABP媒體報導，萬海航運一艘懸掛新加坡國旗的貨櫃船「MV Wan Hai 503」，在可倫坡航往孟買途中，在高知附近貝波爾附近78海浬處，甲板下發生重大爆炸，造成4名船員失蹤，其中兩名是台灣人，另有5人受傷，引發了涉及印度海軍和印度海岸警衛隊的大規模應急回應。

這艘船船長270米、吃水12.5米，6月7日從可倫坡出發，預計將於6月10日抵達孟買(那瓦謝巴港)。事發時，船上共有22名船員。

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事故的座標將該船置於距離高知315公里處的 130號位置。爆炸的原因尚不清楚。印度海軍迅速做出反應，部署了INS Surat，並計劃使用 INS Garuda 的 Dornier飛機進行空中出擊，從上方評估情況。與此同時，印度海岸警衛隊已動員起了積極的救援工作。

一架海岸警衛隊Dornier飛機已接到立即評估的任務。此外，ICGS Rajdoot(來自新芒格洛爾)、ICGS Arnvesh(來自高知)和ICGS Sachet(來自阿加蒂)都已被轉移以協助救援和遏制行動。

孟買 CG 海上救援協調中心改道 MV One Marvel，該中心救出了 18 名船員。據報導，在獲救的 18 名船員中，有一人受了重傷。04 名機組人員（02 名臺灣人、1 名印尼人和 1 名緬甸人）在爆炸時失蹤，他們的命運正在通過部署的資產確定。ICG Dornier 飛機正在船舶上空進行實時評估，

萬海航運則發布重訊指出，「旺春輪」失火事件，為確保全體船員人身安全，公司依照國際海事規範執行棄船程序。船上共計22名船員，其中4名船員失蹤，此外18名船員(含5名受傷船員)已安全撤離，在相關單位協助下，這些船員將被妥善安排及接受必要的醫療服務。

目前，公司正在與主管機關和保險公司積極合作，處理後續的船員救助、貨物保全以及船舶救援評估等事項。若有進一步信息，公司將會及時更新告知。