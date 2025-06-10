台化老董示警營運還要苦2、3年　喊「拋棄無效市佔率」

▲台化股東會今登場。（圖／台塑集團提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台化（1326）於今（10）日召開股東會，董事長洪福源對於2024年營運表現向股東致歉，全球需求保守及產能過剩所引發的紅海效應，今後二、三年必然仍是艱困的情勢，過去奠下的經營基礎，讓公司有信心逐一克服，洪福源喊出「拋棄無效市佔率、提升產品的差異化、推動產業轉型」等3大方策略迎接挑戰。

由於石化、塑膠產能過剩困境，台化2024年合併營收3486億，年增率4.8%，惟下半年石化、塑膠產品價格下滑，加工差不足，侵蝕本業獲利，加上轉投資公司獲利下滑及現金股利減少影響，全年稅後淨利3.7億，每股稅後盈餘0.06元，為了股東權益，動用未分配盈餘分配現金股利0.5元。

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展望2025年下半年，由於大陸與美國川普政府在瑞士達成協議，自5/14起雙方取消報復性巨額關稅，互相給予90天的緩衝期，關稅對貿易的衝擊有所降溫，市場生氣恢復，後續中美協商的效應，及各國與美國的關稅協商結果，都將重塑全球供應鏈的樣態。

台化利用供應鏈破碎、移轉、重組時，在新的市場秩序調整定調前，抓住新的商機，持續推動差異化及拓銷關稅有利國家，提高營收、獲利，對於下半年的營運保持審慎樂觀態度。

公司將落實調整產銷結構去蕪存菁、提升產品的差異化，創造產品高值化，以及持續追求產品轉型、能源轉型、管理轉型3大營運方針。

首先，產銷結構去蕪存菁，要減少不當競爭創造利益，必須拋棄無效的市場佔有率，下調產銷量及營業額。雖然產能操作率偏低情境下，固定、能源及收率等單位成本必然增加，但是自去年起我們透過合併生產、製程調整、AI技術，各項產品成本都有改善，目標是減產不影響單位成本。

其次、提升產品的差異化，創造產品高值化，面對產能過剩的競爭，「做精、做廣」避開紅海是唯一求生存之道。產品求精，2024終止台灣嫘縈及紡紗生產，今年會暫停部分的塑膠產線，並提升差異化產品超過50%以上，至於拓展市場廣度，已成功交易國家超過八十個，但今後將面臨大陸外銷競爭，而國際運費也因地緣政治變動增加成本，因此「服務到位」是拓展的重心，成品認證、品質穩定高值化、營業員素質，都是努力的重點。

第三、持續追求產品轉型、能源轉型、管理轉型，2024年股東會場揭示了公司轉型發展的計劃，這些永續經營ESG工作，2025年持續按步就班執行產品、能源、管理轉型。