閃過匯損壓力！國壽5月獲利轉正　小賺4.4億元

▲ 國泰金。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰金（2882）公告5月稅後純益52.4億元，累計稅後純益達386.5億元，每股稅後純益（EPS）為2.64元。子公司國泰人壽不受台幣強升影響單月獲利轉正，5月稅後純益4.4億元，累計稅後純益達161.1億元。

國泰人壽指出，儘管5月台幣強升7%，但單月獲利轉正，體現國泰人壽避險操作因應得宜，且申請外匯價格變動準備金新制獲准，有助抵禦外匯波動風險，整體匯兌影響可控。今年以來金融市場波動上升，然投資操作平穩，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健。

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5月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為97億元及39億元，維持強勁增長動能。

5月美國貿易及財政政策不確定性持續擾動市場，並衝擊美元資產信心；隨美元指數走弱，牽動外資大舉匯入及出口商拋匯，台幣延續4月下旬以來升勢，台幣兌美元單月大幅升值近7%。惟國泰人壽於年初即已機動調整外匯避險策略，為台幣潛在升值風險預做因應，包括拉高傳統避險比例、拉長避險天期，及增加替代避險中雜幣配置等，並於5月申請外匯價格變動準備金新制獲得核准，皆有助有效管理外匯風險，截至5月底外匯價格變動準備金餘額仍為正數，整體匯兌波動對財務影響可控。在資本方面，5月淨值比逾7.5%，RBC比率亦遠高於法定標準，整體資本水準維持強健，並具足夠空間吸收衝擊。面對外在政策及金融環境的高度不確性，國泰人壽將積極應對形勢發展，靈活調整資產配置，並採取必要的因應作為及風險控管措施，確保財務及清償能力穩健無虞。

保險業務方面，5月初年度保費穩居業界第一。A&H商品銷售單月FYP月成長11%，主因5月推出「好康愛防癌定期保險(外溢型)」，除提供初次罹癌(重度)一次性給付，亦聚焦女性常見特定癌症(乳癌、子宮頸癌)提供額外給付，並加入更年期常見的尿失禁及骨折等保障，搭配身故或滿期保險金設計，滿足保戶靈活運用醫療給付需求。