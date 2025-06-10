富邦金不敵匯損！5月暴虧57.9億　17個月首見負數

▲富邦金外觀。（圖／富邦金提供）

記者巫彩蓮、陳瑩欣／台北報導

新台幣匯損燙傷金控獲利王！富邦金（2881）今（10）日公告5月自結合併稅後淨損57.9億元，為2023年12月以來、近17個月首見，主要受到子公司富邦人壽在匯損壓力下繳出單月虧損91.4億元的超慘成績所致，富邦金累計前5月合併稅前淨利445.9億元，稅後淨利394.9億元，每股稅後純益（EPS）為2.89元。

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▲富邦金5月業績驚見虧損。（圖／翻攝富邦金公告）

富邦金指出，子公司台北富邦銀行單5月及累計前5月獲利皆創下歷年同期新高；富邦產險累計前5月獲利為歷年同期次高；富邦證券單5月獲利為歷年同期次高，不過在富邦人壽慘虧下，金控整體獲利轉負。

富邦人壽5月稅後淨損為91.4億元，主係受到美國關稅政策影響，致使全球金融市場，包含股、債、匯市，全面產生變化，進而衍生影響5月匯率大幅波動，5月台幣兌美元急升近7%產生兌換損失，累計前5月稅後淨利158.1億元。本月主要投資收益來源係利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入及股票股利收入。

富邦金解釋，5月台幣兌美元升值幅度達6.98%，創下1989年4月以來、逾36年的單月最大升幅。自4月台幣升值趨勢開始，富邦人壽已透過提高傳統避險及一籃子避險比重，減降未避險美元部位，以因應匯率可能的變動。

考量匯率波動不確定性，富邦人壽除原有外匯價格準備金，另於5月申請增提100億元，以充實外匯價格變動準備金，後續亦申請採外匯價格準備金新制，並將指定特定負債項下之準備金約80億元轉至外匯價格準備金，已獲得主管機關核准自5月起適用，合計約270億元，於5月份全數用以沖抵匯兌損失，後續富邦人壽將持續監控市場，彈性調整避險部位，以管理匯率風險。

而在股市方面，受到5月台幣轉為升值格局，資金流入亦帶動台股行情，台股當月指數上漲逾1110點，台股部位持續實現資本利得。債市方面，美國就業穩健，聯準會強調需更多時間，觀察通膨與經濟變化，在降息預期的推遲下，5月公債利率呈現反彈。富邦人壽持續關注流動性管理，保留帳上充足現金，以彈性因應後續市況變化。

富邦人壽個體累計前5月初年度保費收入(First Year Premium)達536億元，較去年同期成長15%，總保費收入(Total Premium)達1,571億元，較去年同期成長8%，預估皆排名業界第二；單5月初年度保費91億元，總保費收入293億元，較去年同期成長3%，預估皆排名業界第二。

富邦人壽指出，持續提升分期繳商品占比，帶動累計前5月初年度等價保費收入(FYPE)達259億，較去年同期成長20%，預估排名業界第一。5月底淨值比率高於9%，RBC超過350%，整體資本維持良好，公司持續密切關注匯率及市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

富邦產險5月稅後淨利3.5億元，雖受台幣升值產生匯兌損失影響，獲利較上月略降，保險本業收入維持穩健，充分反映業務品質提升與風險控管策略成效。累計前5月稅後淨利24.1億元，較去年同期成長12%。業務表現方面，5月整體簽單保費54.8億元，較去年同期成長2%，其中以火險成長26%表現最亮眼；新種險業務成長動能亦優於市場整體水準4%以上。

富邦產險累計前5月簽單保費收入309.3億元，年成長10%，簽單市佔率24.6%，透過產品多元性，提供全面的保障服務，持續位居市場領先地位。