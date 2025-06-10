陽明5月營收月減1.08%、年減26.9%　市況改善但台幣升值影響收入

▲海運運費以美元計，台幣升值影響公司營收。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)5月單月營收為新台幣123.58億元，較4月營收減少1.35億元，減幅為1.08%，較去年同期營收減少45.67億元，減幅為26.98%。全年累計至今營收為703.68億元，較去年同期的756.71億元，減少新台幣53.03億元，減幅為7.01%。公司說明因受美國關稅後續發展影響，5月市況有所改善，但新台幣升值影響收入。

公司說明，5月因為中美相互提供關稅寬鬆期，託運人搶出貨，市場運價見到回升，但因運費是以美元計收，美元貶值造成運費收入減少。不過業界指出，6月運價大幅調整，將可降低匯兌影響。

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陽明指出，5月12月中美雙方宣布對等關稅暫緩後，為近期貨櫃航運市場帶來利多，推升現貨運價上漲，在船舶調度上陽明所屬卓越聯盟(Premium Alliance)近期以彈性應變美國線貨載需求為優先，增加艙位供給，以符合市場需要。

在港口狀況方面，歐洲主要港口鹿特丹港、安特衛普港和漢堡港持續壅塞，隨著傳統旺季即將到來，碼頭壅塞情況可能持續至8月；上海港、新加坡港及巴生港同樣面臨船舶到港高度集中進而影響船期延誤，對市場影響有待觀察。

根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2025年供給成長為5.9%，需求成長為2.0%。經濟合作暨發展組織(OECD)最新報告指出，由於貿易壁壘加劇、金融條件收緊、政策不確定性上升影響企業投資與消費者購買力，今年與明年全球經濟增長預測值下調至2.9%。