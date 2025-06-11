派拉蒙又砍人！傳美國再裁「3.5%員工」　數百人失業

▲派拉蒙全球公司（Paramount Global）傳出將裁減3.5%的美國員工。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

娛樂巨擘派拉蒙全球公司（Paramount Global）近日傳出，將裁減3.5%的美國員工，約為數百人，作為持續削減成本與組織精簡計畫的一部分。此舉反映出該公司正面臨傳統有線電視用戶大幅流失與整體媒體環境劇烈變動的雙重挑戰。

根據《路透》報導，一份內部備忘錄稱，派拉蒙已於周二（10日）早上向員工發出通知，說明裁員即刻實施。執行長喬治・奇克斯（George Cheeks）、克里斯・麥卡錫（Chris McCarthy）及布萊恩・羅賓斯（Brian Robbins）在備忘錄中指出，大多數受影響員工將於當天收到正式通知，並坦言這是「艱難但必要」的決定。

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派拉蒙截至2024年底擁有約1萬8600名全職與兼職員工，此輪裁員為繼去年8月宣布裁減15%美國員工後的最新一波行動。公司也表示，未來部分美國以外地區的員工可能會受到影響。這些調整旨在因應營運壓力並提升組織效率，以因應媒體產業持續轉型。

除了裁員，派拉蒙近期也正積極推動與天舞傳媒（Skydance Media）達成的84億美元合併案，該交易仍須通過監管機構審核，為派拉蒙在轉型過程中注入新的資本與內容資源。不過外界關注，媒體環境的不確定性與相關法律訴訟可能影響合併進程。

事實上，派拉蒙的裁員行動與整個媒體產業的趨勢一致，近幾周包括迪士尼與華納兄弟探索頻道等其他大型媒體公司也陸續展開裁員。面對串流平台崛起與傳統收入模式萎縮，業界正集體進入結構性重整階段。