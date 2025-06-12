台股ETF定期定額熱潮不減！0050年增逾3成穩坐冠軍　00965軍工+AI雙主題漲逾30%火力全開

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

定期定額投資ETF已成為新世代小資族的理財首選。根據台灣證券交易所最新統計，自2025年以來，「元大台灣50」（0050）因宣布調降總費用率，吸引大批投資人進場，定期定額投資人數年初至今暴增31.13%，穩居全台ETF定期定額戶數冠軍寶座，超越台積電（2330）的三倍以上，展現「國民ETF」無可撼動的人氣地位。

法人分析，0050不僅具備費用率優勢，長期績效也相當穩健，加上成分股涵蓋台灣市值最大、代表性最高的50家企業，是打造核心持股、長期布局不可或缺的配置。最新數據顯示，截至2025年5月底，0050定期定額戶數已突破36.3萬人，明顯領先其他個股與ETF。

除0050穩坐核心配置首選外，另一檔市場關注度急速竄升的ETF正是2024年底掛牌的元大航太防衛科技（00965）。主打國防軍工結合AI雙主題，今年以來報酬率已突破30%，榮登2025年ETF最強績效王，成為最炙手可熱的主題型ETF之一。

觀察00965的持股配置，美、日、韓為核心布局。其中，日本三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries)為第一大持股，權重近10%，股價在過去一年內上漲約135.77%；同步持有的主要日本國防概念股IHI股價上漲約320.22%、川崎重工(Kawasaki Heavy Industries)股價上漲約81.9%。此外，00965也持有NEC、富士通、三菱電機等軍工科技領導企業。

韓國方面，00965持有韓華集團旗下三大軍工公司：韓華航太、韓華系統、韓華海洋，近年在東亞地緣政治局勢推動下，股價表現同樣火力十足，為ETF整體表現添柴加火。

專家提醒，定期定額的優勢在於「分批投入、降低進場風險」，若能搭配具備長期成長動能的趨勢型ETF，例如0050與00965，即使是資金有限的小資族，也能穩健參與全球經濟成長，累積長期報酬、掌握資產翻倍的機會。