承業生醫子公司富康持續擴點　預計明年申請IPO

▲承業生醫子公司富康藥局預計明年申請IPO。（示意圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

承業醫（4164）旗下連鎖藥局品牌富康今日表示，對台灣藥局產業仍具高度信心，並持續朝穩健、長線發展方向前進，未來三年除持續擴點，更要力拚2026年完成IPO送件。

面對近期藥局產業再現整併波動，過往備受關注的數個併購案傳出進度不如預期，市場高度聚焦台灣零售藥局未來的競合態勢。

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目前富康在全台已有60間門市，主要據點集中在雙北地區，並已於2024年底進入新竹市場，每年店數跟營收皆穩定成長，規劃將於2025到2026年啟動對中部及南部地區的布局。未來三年除持續擴點，更將聚焦四大策略主軸：健保通路深化、長照藥事延伸、寵物保健新通路、及數位醫療整合，力拚2026年完成IPO送件。

「產業整併是自然現象，但對我們而言，穩定、團隊與顧客信賴感，才是長期經營的根本。」富康指出，面對市場關注的藥師人力議題，富康已提前部署人才吸引與培育機制，包含：建立內部「區督升遷地圖」與完整接班制度、提供藥師進修補助與地區調動配套、開放更多跨部門專案參與，打造專業成就感。

此外，富康也觀察到藥局整併風潮下，許多有理想、有抱負的藥師與營運人才正為產業提供「轉型能量」，富康將歡迎理念相近的夥伴加入，並強調「人，是富康成長最關鍵的投資」。

富康表示將於今年第三季啟動策略性投資人與區域通路夥伴會談計畫，針對未來三年在中南部與長照通路的展店與營收成長，開放具產業協同的合作或策略投資機會。