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謝金河：好的經營者像一座燈塔　向台股卓越經營者致敬

圖／先探投資週刊 提供

六月十日是上市櫃公司繳交五月營收的日子，這一天台股在台積電重返千元帶領下，加權指數來到二二二四二，對比這是川普對等關稅驚嚇前三月二十五日加權指數的位子，那天收盤是二二二六○，經歷了兩個多月的奮戰，台股又回到原來的「高原」位置，這是川普的「驚嚇」變「驚喜」。

文／謝金河

六月十日是上市櫃公司繳交五月營收的日子，這一天台股在台積電重返千元帶領下，加權指數來到二二二四二，對比這是川普對等關稅驚嚇前三月二十五日加權指數的位子，那天收盤是二二二六○，經歷了兩個多月的奮戰，台股又回到原來的「高原」位置，這是川普的「驚嚇」變「驚喜」。

從毛利率觀察企業競爭力

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在川普揮舞關稅大刀後，台股最慘跌到一七三○六，現在算算彈升近五○○○點，但指數彈升五○○○點，個股命運卻大不相同，我們先從幾檔個股來看，這次率先創新高的是川湖，川普關稅重擊，川湖跌到一二○五元，如今跑到二二○○元，川湖股價創歷史新高，得力於基本面，首季毛利率拉升到七六％，ＥＰＳ二六．三五元，去年ＥＰＳ六四．五九元，今年肯定又可以更上一層樓。

另一檔是台光電，同樣在銅箔基板（ＣＣＬ）產業，台光電首季交出十．○一元的ＥＰＳ，大幅領先同業台燿的二．四三元，聯茂的○．九三元及金居的一．○五元，從毛利率來看，台光電跑到三○．四％，台燿二四．○六％，聯茂十四．二％，金居二一％，從毛利率就可以看出產業競爭力。這次伺服器及八○○Ｇ交換器對銅箔產業帶來很大衝擊，高階的高頻高速銅箔供不應求，低階的ＣＣＬ被中國內捲打成紅海，形成兩極境遇。台光電一飛沖天，最近台燿跟上去，後面可能金居的角色可以留意，金居首季ＥＰＳ一．○五元，毛利率二一％，對比聯茂十四％，ＥＰＳ○．九三元，金居股價五七元，聯茂九○元以上，雙方差距很大，從股價來看，金居似乎委屈一些。

第三個是網路設備廠，首季友訊仍虧一．六五億，智邦卻大賺五一．二七億，ＥＰＳ九．一七元，智邦的獲利正加速奔馳，去年ＥＰＳ二一．四九元，今年有倍增的機會，五月營收一八二．八億元，不斷創下歷史新高，今年前五個月營收七八八．一二億，年增一二七．五％，這是非常卓越的公司，這回股價跑到八○九元，穿越八○六元歷史天價，反觀在台鋼集團手上的友訊仍在十七元浮沈，同樣的行業，不同的人經營，命運完全不一樣。

除了川湖、智邦、台光電，興櫃市場這次跑出兩匹大黑馬，一個是新代，這是人形機器人產業重要的一家公司，從營收來看，進入三月跳升到十五億以上，前五月六一．八二億，年增三○．六％，去年ＥＰＳ二二．三一元，首季七．六八元，都是令人驚艷的好成績，市場期待新代上市後股價能再放異彩。

另一家是ＩＣ測試分選機的鴻勁，這家公司《先探》才剛介紹過。這次去看力成，我特別問了力成的分選機台跟誰買？蔡篤恭董事長說有七成是鴻勁的，這讓我對鴻勁又加深印象。這家在台中大雅路的廠，在興櫃已經是股本十六．一六億的中型企業，去年ＥＰＳ五二．八六元，生產設備機台，毛利率達五五％，這是了不起的公司。機器人控制器的新代毛利率也有四四％，鴻勁每月營收步步走高，五月營收二二．四八億，前五月營收一○二．三億元，年增一二八．二％，最近宣布首季ＥＰＳ十五．八九元，股價已衝上千元。

半導體設備廠脫穎而出

今年台灣半導體產業設備廠正逐漸脫穎而出，除了鴻勁，還有旺矽、穎崴；旺矽首季ＥＰＳ七．六八元，毛利率五七．三九％，去年ＥＰＳ二四．四二元，今年看起來有挑戰三○元的機會，去年股價已率先挑戰一○四○元，穎崴則跑到一五二○元。旺矽五月營收十二．○八億，年增五○．七％，穎崴掉到四．八八億，成長動能不如旺矽，很多設備股成為台股亮眼明星，像大家比較不熟悉的群翊，是乾燥機台，首季毛利率高達六○．六四％，首季ＥＰＳ四．二四元，去年全年十六．九七元；華景電以自動化感光系統為主，毛利率六四．四五％，首季ＥＰＳ三．三七元，去年ＥＰＳ十四．三四元。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2356期精彩當期內文轉載》

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