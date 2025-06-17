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輝積大軍重裝上陣攻克22K操作法則　高殖利率股可攻可守

圖／先探投資週刊 提供

上市櫃五月營收十分亮眼，預計六月亦同；股東會及除權息旺季，且國際股市幾乎都站在年線之上，有利業績好的公司股價推升與填息，可注意工業電腦、AI伺服器零組件及台積電大聯盟，高殖利率股則可攻可守。

文／方亞申

財政部公布最新進出口統計，受美國宣布對等關稅暫緩九十天，海外客戶趁隙拉貨，五月出口首度突破五百億美元大關，衝上五一七．四億美元寫史上新高，漲幅三八．六％，不僅是連續十九個月正成長、更是二○一○年八月以來最大增幅；且美國對等關稅的豁免期至七月九日，因此較主計總處更樂觀看待六月出口，預估出口年增幅度落在十五至二五％之間，規模值為四五七億美元至四九九億美元，確定二十個月上升的趨勢。

財政部提醒，因為客戶的需求已經提前兌現，「出口的秋天也會提前報到」。難怪主計處先前預估，上半年台灣經濟成長率可能達五．三五％，下半年可能降至一％。

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上市櫃五月營收可圈可點

五月份台灣上市櫃公司營收三．九兆，年增八．五％，尤其是台積電大聯盟、ＡＩ伺服器相關供應鏈，包括中砂、智邦、金像電、技嘉、奇鋐、緯創、神達、良維、世禾、力致、牧德、是方、信驊、鈺邦、威剛等，營收創歷史新高。其他如台光電、廣達、AES-KY、均華、大量、華碩、佳能、瀚宇博、精成科、優群、光寶科、祥碩、泓格、京元電子、富鼎、安勤、致新、聯陽、健鼎等，營收都相當不錯。這種情況可望延續至六月。

當然台股先前感到十分壓抑，主要在於美國對等關稅、半導體是否被美國調升關稅，以及輝達ＡＩ伺服器業績。主要關鍵焦點在於美國態度。從川普當選以來，祭出各種對其他國家不友善政策，不管對內或對外，除了英國及印度大致上達成關稅協議外，其他可能都還需要拉長時間，另一方面對中國關稅先說是五○％，再調高至一倍以上，而後首次協商降至三○％；中國直接對抗，到最近兩國在英國二次協商，這次倫敦會談，美國要稀土、中國要晶片，後續談判要多注意。既然進入二次談判，市場也寄望有好消息。

美股今年表現最弱就是半導體指數，先前輝達、超微、波音等隨川普中東行，獲取大筆訂單股價上漲，輝達重登總市值冠軍，微軟及博通股價一度創歷史新高；近周低基期的設備股如應材、艾司摩爾、科磊以及記憶體美光、安森美等都補漲，拉動費半站上五千點。而就技術面來看，ＣＳＰ四大公司中谷歌及亞馬遜已出現頭肩底型態；臉書則向七○○美元以上高角度上漲，科技七雄只有特斯拉及蘋果較弱勢，連台積電ＡＤＲ也是挑戰高峰模式，只要那指站在一九○○○點之上、費半五○○○點之上就屬強勢，有機會挑戰高價。再者，輝達及超微業績展望因為全球主權ＡＩ建設興起，帶動美超微、戴爾等走勢。標普已站上六千點。

美科技七雄成台股指標

川普關稅大刀耍威風當然不會一下子結束，但是有英國可能是以十％為基準、中國約三○％（且課徵時間一直延）做標準，其他國家可能被課徵關稅約在十至三○％，一般預估台灣約在十至二○％。再者，美國若放寬對中國晶片制裁，對台灣半導體業可能較有利；而美國包括政府要興建「星際之門」；輝達結合台積電、鴻海及緯創投資五五○○億美元建設ＡＩ及相關工廠；加上台積電總投資一六五○億美元；美國要緊握全球ＡＩ王牌，主掌輝達、超微ＡＩ晶對外片可賣或不可賣，沒有台灣生產也是無法做到！所以對台灣課徵重稅並不合邏輯。

再者，過去市場看好輝達，是拜臉書、谷歌、微軟、甲骨文、特斯拉、OpenAI、亞馬遜等花了數千億美元興建資料中心。而中國DeepSeek橫空出世後，大公司對於持續鉅額投資有點打折扣，市場並不太看好明年對輝達下單成長力道。另美國政府一直要求輝達、超微降規ＡＩ晶片規格輸中、甚至不要賣，輝達上季提列五五億美元損失。惟中東市場突然出現（過去拜登禁賣），在川普帶著ＡＩ晶片廠商巨頭出訪中東三國，所帶回的訂單超過一千億美元。這次連超微也吃到訂單，所以輝達及超微乃至美超微股價大漲，輝達站上一四○美元，距離歷史高點一五○．五美元不遠。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2356期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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